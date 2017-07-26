Кирилл Паршуков: «Хочу путешествовать по миру и приносить пользу людям»

Победа выпускника физико-математического лицея-интерната Коми Кирилла Паршукова в составе сборной команды российских школьников на 48-й Международной олимпиаде по физике в индонезийском городе Джокьякарте стала одной из главных новостей республики за последние дни. После четырех перелетов юноша прибыл в Сыктывкар в ночь с 25 на 26 июля, а утром вместе со своим лицейским преподавателем по физике Еленой Антоновой пришел в редакцию «Республики».

– Успели ли вы познакомиться с Индонезией или график олимпиады был настолько плотный, что, как говорится, было головы не поднять?

– Нет, для нас провели нес-колько экскурсий, свозили во дворец, в буддийский храм, мы побывали в деревне, где нам показали, как сеять рис. Мы много ездили по городу Джокьякарте, где проходила олимпиада, тем более учитывая, что расстояние от отелей, где мы жили, до здания, где писали туры, было очень большим.

– С погодой повезло?

– Я бы не сказал, было очень жарко и влажно, дождей не было вообще.

– Довольны ли вы организацией олимпиады?

– К сожалению, было множество минусов. Сначала отложили экспериментальный тур на час, потом на два, на три, и в итоге он прошел на следующий день, когда мы должны были ехать на экскурсию в Боробудур. Но вместо этого мы писали теоретический тур. То есть отдыха как такового между турами не было, соответственно, организаторы должны были за очень короткое время проверить работу, провести в случае необходимости апелляцию.

– Многие подавали на апелляцию?

– Международная олимпиада устроена так, что на апелляцию подают руководители. Наши руководители апеллировали всех пятерых участников команды.

– Для всех участников из 88 стран были одни и те же задания?

– Да, задания были одинаковые для всех. Обычно на таких олимпиадах на теоретических турах выполняются три задания, на экспериментальных – одна-две задачи. В этом году на теории были задействованы две темы астрофизики и механика. Тема астрофизики касалась расширения Вселенной и черной материи. Каждая задача – порядка пяти-шести страниц, каждая состоит из множества пунктов, в каждом надо что-то найти, что-то вывести, получить какой-то ответ или найти зависимость. В экспериментальном туре была тема диффузии, вторая задача была на магнетизм. То есть нам дали два цилиндрических магнита, графит, и мы наблюдали левитацию этого графита в поле цилиндрических магнитов, измеряли какие-то параметры колебания этого графита и так далее. На оба тура дается по пять часов.

– В каком здании проходила олимпиада?

– Как я понял, это был большой концертный зал университета. У каждого участника был свой стол, огражденный завесами.

– Сколько команд в итоге стали победителями?

– Россия, Китай, Корея, Сингапур.

– Как давно вы знакомы с участниками команды? Какие у вас отношения?

– За год подготовки к олимпиаде мы сблизились по социальным сетям, стали друзьями. Особенно я сдружился с Дмитрием Плотниковым из Москвы. Он решил поступать в Высшую школу экономики.

– Что для вас в физике остается загадкой? К какой «черной дыре» в этой науке вам бы самому хотелось подступиться?

– Физика достаточно сложная наука, и загадок там вполне хватает. То, к чему я бы хотел подступиться, связано с именем Николы Теслы. Многие его изобретения до сих пор не поняты, это на самом деле очень интересные вещи, ученый, например, считал, что энергию можно черпать из пространства.

– Вы верите в высший разум?

– Еще сложнее вопрос. В Москве нас спросили, верим ли мы в Бога? Нет, не могу ответить, не готов.

– Чего больше в физике – творчества или рационального начала?

– Если сравнивать с математикой, творческого начала там предостаточно, хотя и в математике, да и во многих точных науках творчество присутствует.

– Что вы подразумеваете под понятием творчество?

– Умение привнести что-то свое, что-то придумать, возможно, это будет какая-то идея или изобретение. Физика на том и строится, чтобы получать что-то новое и пытаться использовать это на благо жизни.

– Кому вы больше всего благодарны за свои успехи?

– Прежде всего родителям, которые никогда не заставляли меня учиться, но вдохновляли на учебу. И, конечно, Елене Альбертовне Антоновой, которая так любит и знает свой предмет.

– Что все-таки вас побудило перейти из математиков в физики?

– В математике я был увлечен более всего задачами по геометрии, которые я любил решать.

– А вы уже получали предложения поступить в престижные вузы страны?

– Предложений за последние годы было множество, но у меня нет других вариантов, кроме как МФТИ.

– Что читает Кирилл Паршуков помимо научной литературы?

– Последнее, что я прочитал из художественной литературы, – это «Старик и море» Хемингуэя и «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких. На самом деле не думайте, что я зациклен только на одном, так можно и с ума сойти и ничего не добиться. Я живу полноценной жизнью: дружу, общаюсь, занимаюсь спортом.

– Кем вы себя видите в будущем?

– Пока не очень представляю, но я очень хочу путешествовать по миру и приносить пользу людям.

Беседовала Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Ярослава СЕВРУКА

Елена Антонова:

– Замечу, что у тех, кто решает задачи по геометрии, развито воображение, а без воображения невозможно решать задачи по физике, ведь процессы надо видеть, представлять их. А у кого плоское мышление – невозможно выйти за рамки. Кирилл не только талантливый, самое главное его качество – трудолюбие, которого многим не хватает. Многие дети тратятся на всякую ерунду, на те же компьютерные игры, а он занимается по пять часов в день. До сих пор помню: в девятом классе Кирилл, когда на переменке все пытались выйти на новый уровень в компьютерной игре, штудировал научный журнал «Квант». И еще он просто замечательный, нравственный человек, очень справедливый, готовый в любую минуту прийти на помощь. И скромный, что является главным качеством для многих ученых. Ведь даже Тесла говорил: все мои открытия – не мои открытия. А еще Кирилл – отличный преподаватель. В прошлом году в рамках образовательной программы «Физматика» он преподавал детям, они были в восторге. Думаю, в будущем мы будем приглашать его преподавать или читать лекции в лицее. В нашем лицее и вообще в республике много талантливой молодежи, но главное – высокий уровень образования. Неудивительно, что именно Коми стала родиной одного из пяти победителей международной физической олимпиады.