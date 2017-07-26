Голод гонит медведей к людям

В этом году жители многих районов республики наблюдают медведей. Хозяева тайги выходят на трассы, на окраины деревень и сел. Так, в этом месяце, возвращаясь из командировки, сотрудники «Республики» встретили на обочине оживленной ухтинской трассы медведицу с двумя медвежатами. Двухметровая мама стояла на задних лапах и наблюдала за машинами.

В числе прочих и жители Вуктыла ежедневно наблюдают медведей недалеко от города, а затем выкладывают фото и видео в социальной сети «ВКонтакте» в группах «ВТК-24. Новости Вуктыла и Вуктыльского района», «Городок Вуктыл», «Вуктыл Live». Люди обеспокоены безопасностью детей, которые в период каникул больше времени проводят на улице, катаются на велосипедах. Но в связи с закрытием сезона охоты сейчас отстрел медведей не представляется возможным.

– Сигналы о том, что граждане увидели медведя, поступают практически со всех районов Коми, не только из Вуктыла, – прокомментировали «Республике» в министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта региона. – Непривычная холодная весна и начало лета внесли свои корректировки в поведение многих диких животных, в том числе и медведей. Задержка вегетации растений в природе существенно сказалась на питании хозяев тайги. Их стали чаще встречать возле населенных пунктов, вдоль дорог, на магистральных нефте- и газопроводах. Причиной тому является отсутствие естественных кормов в привычных для косолапых местах обитания. Естественные корма, такие как молодые побеги растений, листья деревьев, в первую очередь появляются в хорошо прогреваемых участках, а это луга вдоль рек, опушки леса, луга и поля у населенных пунктов, вдоль дорог, на участках нефте- и газопроводов. Поэтому медведи и появляются в первую очередь на таких участках местности. Следует отметить, что после зимы и таяния снега медведи в поисках корма выходят к населенным пунктам, где находят пищу на свалках, кладбищах, вдоль дорог. Контакты с медведями в этих ситуациях неизбежны, люди видят их, у них возникает естественная реакция – страх, при этом следует отметить, что агрессивности медведи не проявляют.

По информации минпрома, за всю историю наблюдений за поведением медведей в республике отмечено всего несколько нападений на людей. Все нападения были спровоцированы человеком. Нападали на людей только раненые животные.

Впрочем, бывали и случаи, когда здоровый медведь сам нападал на людей. Так, рано утром 24 сентября 2010 года на улице Тентюковской в Сыктывкаре дикий медведь напал на человека. К счастью, в этой неожиданной схватке 26-летний сыктывкарец Андрей Котиков оказался сильнее разъяренного зверя. Он сумел голыми руками отбиться от косолапого. Но хищник все-таки изрядно покусал и оцарапал горожанина. Подбежав к жертве, медведь встал на задние лапы, а мощными передними нанес удар.

– Когда он поднялся, то ростом оказался не меньше меня, – рассказал «Республике» Андрей. – А вес его около центнера. Медведь повалил меня на землю и начал рвать зубами и когтями. Видимо, хотел снять скальп. Каким-то чудом я сумел оттолкнуть тяжелого хищника ногами так, что он отлетел к забору. Я вскочил и побежал в переулок. В это время залаяли во дворах собаки. Медведь испугался и рванул в другую сторону.

Всего у пострадавшего оказалось около семи ран средней тяжести. Андрей считает, что выжил в этой схватке только чудом. Помогло парню и то, что он занимается тяжелой атлетикой – поднимает штангу. Да и армейская закалка выручила – сыктывкарец служил на флоте в Мурманске. В это же утро сотрудники милиции и охотоведы прочесали район. Но медведя не нашли. Специалисты решили, что в этом районе города изголодавшееся животное привлекла несанкционированная свалка, которая находилась недалеко от магазина «Изкар». Голодный хищник мог переплыть с другого берега реки.

Сейчас в основном граждане наблюдают молодых зверей, которые еще не полностью приспособились к выживанию в естественной среде обитания. Молодые звери стремятся найти любой корм и выжить. Взрослые особи никогда не выходят к людям, за исключением случаев нападения на сельскохозяйственных животных, которых владельцы неосмотрительно оставляют без присмотра. Взрослые особи, в отличие от молодых, в состоянии убить лося, оленя, тем самым без проблем с питанием успешно пережить этот сложный период.

Негативными примерами безответственного отношения жителей республики к животным служат факты прикармливания диких животных, выходящих к автодорогам общего назначения. Гражданам не следует останавливать свои автомобили возле диких животных, кормить их, тем более не нужно забирать животных из их естественной среды обитания. Гибель наступит, когда животное станет назойливым, утеряет страх перед человеком, начнет требовать пищу от человека, и его придется отстрелять.

В минувшем году в условиях крайней необходимости было отстреляно три медведя. Эти животные представляли реальную опасность для людей. Ситуация с медведями находится под контролем министерства, ведется постоянный мониторинг по оценке реальной угрозы по каждому конкретному случаю. Специалисты ГКУ РК «Охотнадзор» на месте проверяют информацию, оценивают наличие и степень угрозы диких животных жизни и здоровью граждан.

В этом году принято решение об отстреле двух взрослых медведей, представляющих угрозу в Удорском и Усинском районах. Один из медведей уже убит.

Артур АРТЕЕВ

Фото 125reg.ru

Полномочия министерства, ГКУ РК «Охотнад-зор» в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов направлены на охрану и регулирование использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и в соответствии со статьей 7 Федерального закона «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 24.07.2009 г. №209-ФЗ ограничены территорией, отнесенной к охотничьим угодьям, населенные пункты в нее не отнесены.

В населенных пунктах огнестрельное оружие для обезвреживания животных, угрожающих жизни и здоровью граждан, имеют право применять только сотрудники полиции.

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» органы местного самоуправления самостоятельно осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях.

При появлении медведей в населенных пунктах необходимо сообщать в МЧС и полицию, применять шумовые отпугивающие средства, чтобы оттеснить зверей в лесной массив и исключить угрозу для жизни и здоровья людей.

С целью предотвращения дальнейших случаев появления медведей в населенных пунктах администрациям населенных пунктов необходимо убрать доступные животным свалки бытовых отходов, гражданам не подкармливать зверей, ответственно относиться к содержанию домашних животных.

Информация по указанным вопросам разъясняется организациям и гражданам, обращающимся в министерство, ГКУ РК «Охотнадзор», а также размещена на сайте министерства.