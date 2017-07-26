Пора вернуть ЛТП?

Депутаты Госдумы РФ предлагают вернуться к принудительному лечению алкоголиков. Как отмечает автор инициативы, первый зампред комитета ГД по охране здоровья Николай Говорин, алкоголики зачастую не признают, что страдают этим заболеванием. Поэтому надо, чтобы суд устанавливал обязательное освидетельствование лиц, совершивших административное или уголовное преступление в состоянии алкогольного опьянения, и принимал решение о принудительном лечении, если у человека будет установлен диагноз «алкоголизм». По данным Всемирной организации здравоохранения, алкогольной зависимостью в России страдает 31 процент мужчин и 6,2 процента женщин. Пора вернуть лечебно-трудовые профилактории?

Владимир Старцев, активист Прилузской районной организации Всероссийского общества инвалидов:

– Пора. Приведу пример. Была семья. Из-за пьянства родителей забрали детей. Родители должны платить алименты. Нигде не работают – не платят. Был суд, посадили на несколько месяцев, но они там просто сидят, не принося пользы ни обществу, ни себе. А будь закон, лечились бы и зарабатывали. Но встает другой вопрос: они ведь вернутся в ту же среду. Поэтому, наверное, одними ЛТП проблему не решить.

Максим Балин, заместитель руководителя администрации Инты:

– Алкоголизм – серьезная проблема в нашей стране. И эта страсть к алкогольным напиткам влияет почти на все сферы экономики, особенно сильно на демографическую ситуацию. Но при этом, мне кажется, что было бы не совсем правильно в чистом виде копировать советскую систему лечения. Необходимо разработать новую методику и обязательно охватить все регионы в качестве экспертов, обязательно провести анализ причин. Мое личное убеждение, что если у людей есть достойная работа, благоустроена городская среда и высокий уровень доступности досуга, то среди этого населения алкоголиков будет значительно меньше.

Надежда Бажукова, заведующая Троицко-Печорским филиалом Общественной приемной главы РК:

– Женсовет Троицко-Печорского района полностью поддерживает возврат принудительного лечения алкоголиков, особенно тех, у кого есть дети. Лишение родительских прав без наказания – это поощрение для некоторых, полное освобождение от ответственности за воспитание детей. При лишении родительских прав родители должны быть направлены в лечебно-трудовые профилактории с назначением алиментов. Может быть, эта форма работы будет способствовать сохранению семьи. Это не только наказание, это для некоторых граждан будет спасением, выходом из пьяного ада.

Наталья Логина, депутат совета Сыктывкара:

– Давно пора вернуть ЛТП, и дело не только в нарушении здоровья некоторых категорий граждан. Здесь уже давно пора говорить о безопасности пациентов и врачей больниц и поликлиник. Лично была свидетелем, как врачи и медперсонал были вынуждены сносить пьяные выходки больного, которого пришлось к тому же положить в палату с нормальными больными. Лечить, пусть даже принудительно, надо обязательно. Не всех, но кого-то мы вернем в общество. Да, пусть это будет принудительно. Мы все прекрасно знаем, что ни один алкоголик (бытовой или буйный) никогда не признает себя больным. Закон назрел, и его пора принимать.

Валерий Хозяинов, пенсионер, Сосногорск:

– Помнится, в советское время мы уже имели печальный опыт принудительного лечения алкоголиков. В ЛТП попадали не только злостные пьяницы, но и умеренно выпивавшие люди, которых направляли туда по заявлениям жен. Знаю, что из ЛТП люди не возвращались трезвенниками, но многих удерживала от пьянства боязнь попасть в ЛТП. Думаю, что если суд будет подходить ко всем кандидатам в ЛТП одинаково и только по решению суда можно будет отправить человека на принудительное лечение, то, может, и будет толк от них.

Ирина Чугункина, заместитель директора УФ УГТУ, Усинск:

– Пора вернуть ЛТП, но не те, которые были в СССР, где в принудительном порядке людей фактически принуждали «лечиться» трудом, а открыть новые, где с больными людьми будут работать психотерапевты, а трудотерапия будет избирательна, в соответствии со способностями и образованием людей, сюда попавших. Главное – создать условия, чтобы люди поверили в то, что они могут жить без алкоголя, и захотели так жить. Другими словами, ЛТП должно не заставлять, а научить жить без алкоголя. С другой стороны, в современных экономических условиях учреждения ЛТП могли бы отчасти обеспечивать себя финансами, получаемыми от результатов труда своих подопечных.

Александр Неськин, директор ООО «ПВС», Сыктывкар:

– Система ЛТП в советское время имела больше устрашающий характер, чем лечебный. Но это помогало народному хозяйству дешевой рабочей силой. Надо возвращать эту систему хотя бы для того, чтобы избавить общество от бродяг и попрошаек, а в большинстве это трудоспособные люди, подсевшие на боярышник. Наверное, многие отчаявшиеся жены и матери будут благодарны.

Геннадий Огородник, пенсионер, Ухта:

– Примерно 80-90 процентов всех преступлений совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Основная роль ЛТП заключалась в изоляции правонарушителей, профилактике преступности. Пока они там, никто из них ничего не украдет, никого не убьет, не погибнет в пьяной драке, не отравится алкоголем и не замерзнет в сугробе. Сюда попадали люди, нарушающие общественный порядок. Параллельно они проходили курс лечения, которое дает некоторое отвращение к алкоголю. Но всех и полностью излечить от алкоголизма невозможно.

И пускай таких совсем немного, это важно и в масштабах конкретной семьи, и в масштабах государства.

Принудительные методы лечения алкоголиков существуют практически во всех странах мира. В настоящее время ЛТП продолжают работать в таких странах бывшего СССР, как Белоруссия и Туркмения. В Швеции, Италии, Германии их помещают в специальные лечебные центры.

А как же свобода выбора и права человека, могут сказать некоторые. И если уж говорить о правах человека, это не значит, что пьяница должен быть защищен в своем праве погубить себя и окружающих. Домашний террорист превращает жизнь своих близких в ад.

У пристрастившегося к выпивке действительно есть одно неотъемлемое право – право на жизнь. И для того чтобы он смог им воспользоваться, его надо заставить протрезветь. В разных странах это делается по-разному. Но обязательно делается. Мы пока исключение.

Фото 2ch.hk