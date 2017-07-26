Сотрудников следственного управления конструктивно покритиковали

За шесть месяцев 2017 года в Коми зарегистрировано 8941 преступление, что на 16,3 процента меньше, чем за аналогичный период 2016 года, когда было зарегистрировано 10 681 преступление. В два раза – с 65 до 32 фактов – уменьшилось количество убийств и покушений на них. Об этом сообщил руководитель регионального следственного управления Андрей Исаев на состоявшемся во вторник расширенном заседании коллегии ведомства, приуроченном ко Дню работника следственных органов.

Как подчеркнул Андрей Исаев, в деле противодействия коррупции сотрудники следственного управления в тесном и конструктивном взаимодействии с коллегами из прокуратуры, полиции, республиканских управлений ФСБ и ФСИН проделали большую работу, направленную на реализацию принципа неотвратимости наказания за совершение преступлений вне зависимости от занимаемой коррупционером должности.

За шесть месяцев сотрудники следственного управления завершили расследование 69 преступлений коррупционной направленности, все уголовные дела направлены для рассмотрения в суд. К уголовной ответственности привлечены четверо должностных лиц Минздрава, шестеро должностных лиц органов внутренних дел, шестеро должностных лиц органов Минюста России. Кроме того, завершены расследованием уголовные дела в отношении двоих должностных лиц органов местного самоуправления.

Главный следователь республики напомнил, что в феврале была пресечена деятельность преступной группы Юрия Пичугина, лидер и десять членов группировки арестованы, двое находятся в международном розыске. Сейчас проводятся активные следственные действия, идет сбор доказательств.

Особое внимание следственное управление уделяло вопросу защиты конституционных прав граждан на труд и безопасные условия труда. В суд направлено одиннадцать уголовных дел по фактам невыплаты зарплаты. В подавляющем числе случаев право граждан на получение вознаграждения за труд было восстановлено, работодатели погасили долги по зарплате на сумму почти в 1,5 миллиона рублей. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 3,5 миллиона рублей. Окончено расследование по трем уголовным делам о преступлениях, связанных с получением гражданами травм, в том числе и смертельных, на производстве. Кроме того, следователи следственного управления в составе следственной группы принимают активное участие в расследовании уголовного дела по факту аварии на шахте «Северная».

Отметив положительные результаты работы подчиненных, Андрей Исаев не стал скрывать и недостатки. Он высказал ряд критических замечаний и пообещал, что все промахи станут объектом самого пристального разбора. Главный следователь обратил внимание руководителей следственных отделов на необходимость улучшения качества предварительного следствия, ведомственного процессуального контроля.

В завершение выступления Андрей Исаев поблагодарил за взаимодействие и совместную конструктивную работу руководство прокуратуры Коми, оперативные службы региональных МВД, ФСБ и ФСИН, налоговые органы, за оказываемое содействие – руководство республики и глав администраций муниципальных образований. Также главный следователь региона выразил благодарность ветеранам следствия, которые многое делают для продолжения и приумножения славных традиций следственной работы, а также вносят вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова от имени правительства республики поздравила сотрудников управления с праздником, отметила значение работы следователей для общества и государства и пожелала успехов в нелегком труде.

От имени Госсовета следователей поздравил заместитель председателя республиканского парламента Владимир Косов. Главный федеральный инспектор Михаил Тырин призвал следователей не останавливаться на достигнутом, повышать эффективность работы. Также следователей поздравили министр внутренних дел Виктор Половников и руководитель службы судебных приставов Андрей Торхов.

Прокурор Коми Сергей Бажутов был настроен критически. Он перечислил недостатки в работе следствия и призвал выжечь их каленым железом.

Выступил на заседании и генерал-лейтенант юстиции в отставке, первый руководитель следственного управления Николай Басманов. Он отметил, что по-прежнему радуется успехам коллег, близко к сердцу принимает их промахи. Николай Басманов назвал критику прокурора объективной и справедливой и попросил коллег учесть все замечания и устранить недостатки.

В завершение торжественной части отличившиеся сотрудники управления получили награды и грамоты.

Людмила ВЛАСОВА

Фото СУ СК России по РК