Сыктывкарец завоевал золото всемирной олимпиады по физике

Одиннадцатиклассник Физико-математического лицея-интерната Республики Коми Кирилл Паршуков стал победителем всемирной олимпиады по физике, которая проходила в Индонезии, на острове Бали, и завершилась 24 июля.

Честь страны сыктывкарец защищал вместе с Сергеем Власенко (Воронежская область), Станиславом Крымским (Санкт-Петербург), Дмитрием Плотниковым (Москва) и Василием Юговым (Пермский край). Впервые по итогам результатов олимпиады все члены команды получили золотые медали.

Право на участие во всемирной олимпиаде Кирилл Паршуков получил по результатам многоступенчатого отбора. Он является победителем республиканского этапа всероссийской олимпиады школьников по физике 2015 и 2016 годов, призером заключительного этапа, лауреатом малой Нобелевской премии республики в прошлом году. Премию «за достижения в изучении точных наук» лицеист получал из рук главы Коми Сергея Гапликова. Помимо того, в прошлом году юноша получил золото на международной экспериментальной физической олимпиаде.

Последним отборочным этапом перед всемирной олимпиадой для Кирилла Паршукова стала AРhO (Asian Physics Olympiad) – олимпиада по физике сборных стран Азии, на которой сборная России пришла ко второму месту, пропустив вперед Китай.

В своем видеопортфолио сыктывкарец отметил, что интерес к математике у него появился еще в начальной школе, тогда же он поставил перед собой цель – поступить в физико-математический лицей. В седьмом классе лицеист Кирилл Паршуков начал увлекаться физикой. Интерес к этому предмету возник во время прохождения темы электрической цепи и геометрической оптики. По его словам, сегодня ему более интересна физика, нежели математика, хотя без математики изучать любимый предмет невозможно. В физике его больше всего привлекает то, что еще не изучено до конца, – электромагнитизм. По окончании лицея Кирилл Паршуков собирается поступать в Московский физико-технический университет, но на какую специальность – физику или программирование, пока не определился.

При всех достижениях сыктывкарца его трудно назвать «зубрилой» или «сухим ботаником». Увлечений у юноши немало. В летнее время он любит кататься на велосипеде, зимой – на лыжах и сноуборде. Иногда берет в руки гитару.

В видеопортфолио Кирилл Паршуков признавался, что мечтает попасть на всемирную олимпиаду в Индонезии. Мечта сбылась. Теперь можно вновь ставить перед собой глобальные цели.

Глава Коми Сергей Гапликов поздравил Кирилла Паршукова с блестящим выступлением на Международной олимпиаде по физике:

«То, что выпускник нашего физико-математического лицея оказался в пятерке лучших молодых физиков России и завоевал золотую медаль международной олимпиады, – это высокая оценка, показатель уровня учебного заведения, результат труда педагогов и, безусловно, таланта и упорства самого Кирилла. Уверен, его ждет блестящее будущее, такая молодежь нужна республике», – отмечено, в частности, в поздравительной телеграмме.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Антона Пархачёва