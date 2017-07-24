Единороссы обсудили городскую среду

В понедельник в Краснодаре прошел всероссийский форум «Единой России» «Городская среда». Так называется проект партии, который, как и «Парки малых городов», был запущен в декабре 2016 года. Проекты благоустройства – важная часть предвыборной программы партии, поэтому форум собрал около тысячи участников из всех регионов страны, в том числе и из Республики Коми.

В Коми в этом году на благоустройство столицы региона и моногородов будет направлено около 300 миллионов рублей. Две трети из этой суммы потратят на ремонт дворов, одну треть – на благоустройство мест массового отдыха граждан. В региональном исполкоме партии сообщили, что до конца сентября в Воркуте, Инте, Сыктывкаре, Емве и Жешарте будут приведены в порядок и благоустроены более 90 дворов, 21 территория общего пользования и один городской парк.

В состав делегации от Коми, которую возглавил зампред правительства – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Константин Лазарев, вошли мэры Сыктывкара и Воркуты Валерий Козлов и Игорь Гурьев, заместитель секретаря Коми отделения «Единой России», руководитель регионального исполкома партии Ольга Сычугова, ее заместитель Захар Волокитин, рядовые активисты партии, передает генеральный директор – главный редактор агентства БНК Алексей Лазарев, освещающий работу партийного слета.

Накануне начала работы форума Алексей Лазарев вместе с другими журналистами региональных СМИ участвовал во встрече с заместителями секретаря Генсовета «Единой России» Евгением Ревенко (он курирует в партии вопросы идеологии) и Ольгой Баталиной, отвечающей за проект «Комфортная городская среда».

Они рассказали журналистам, что только в этом году «Единая Россия» пролоббировала выделение 20 миллиардов рублей на ремонт дворов в стране. С учетом региональных вложений сумму можно удвоить. В первую очередь деньги направляются на региональные центры и моногорода. Как подчеркнула Ольга Баталина, до конца года каждый муниципалитет с численностью населения более тысячи человек обязан будет подготовить программу развития общественных территорий на пять лет вперед.

В свою очередь секретарь Генсовета единороссов Сергей Неверов заявил ТАСС, что цель форума – получить обратную связь от регионов, поскольку проекты реализуются первый год и важно понимать, как можно улучшить в дальнейшем, как учесть региональную специфику.

– Сейчас, когда уже сформирован перечень дворовых территорий, скверов и парков, которые будут благоустроены в этом году, крайне важно понять, какие нюансы необходимо предусмотреть, чтобы работы были выполнены вовремя, – отметил Сергей Неверов.

Работа форума прошла на четырех площадках, где развернулись масштабные дискуссии: «Комфортный двор», «Городские общественные пространства», «Благоустройство малых городов» и «Городская среда: стандарты и индекс качества». На итоговом пленарном заседании перед участниками форума выступил председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Лина ПЕРОВА

Фото er.ru