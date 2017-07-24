Жителям Коми рассказали о безопасности банковских карт

Проявляя изобретательность и смекалку, мошенники активно охотятся за денежными средствами граждан на счетах банковских карт. Поэтому необходимо соблюдать все рекомендации банковских специалистов по безопасности. Безопасность банковских карт сегодня является одной из важнейших задач при их использовании. Этой теме была посвящена прошедшая в минувшую пятницу прямая линия в Общественной приемной главы Коми. На телефонные звонки жителей республики ответили эксперты Отделения Национального банка по республике Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Басенко и Артем Васильев.

Значительное количество вопросов так или иначе было связано с новой банковской картой «МИР», которую сейчас выдают сотрудникам бюджетных организаций. Как ответил главный экономист отдела платежных систем и расчетов отделения нацбанка Артем Васильев, карта «МИР» не уступает картам других платежных систем ни по безопасности, ни по функционалу. На территории страны ее можно использовать без ограничений.

– Недавно я получила карту «МИР», и в банке мне предложили оформить страховку на нее, – рассказала первая дозвонившаяся на прямую линию жительница столицы Коми. – Так ли необходимо страхование банковской карты?

По словам Артема Васильева, в том случае, если деньги были утрачены с карты не по вине ее владельца, то их всегда можно вернуть по закону, независимо от того, застрахована карта или нет. Страхование карты – это дополнительная услуга, которую не имеют права навязывать.

– От потери средств с любой банковской карты россияне защищены законодательством, – рассказал специалист. – Федеральный закон №161 «О национальной платежной системе» предусматривает возможность возвращения денег клиенту после несанкционированной операции, при условии своевременного в течение суток обращения клиента в банк для блокировки карты и подачи заявления о несогласии с операцией и соблюдения держателем карты правил ее использования.

Если с карты без ведома владельца списываются средства, то необходимо срочно позвонить в банк, выпустивший карту (телефон указан на оборотной стороне карты), и заблокировать ее. После этого в течение суток нужно лично обратиться в банк и в правоохранительные органы с заявлением.

Несанкционированные списания средств чаще всего происходят из-за вредоносных программ или так называемой социальной инженерии, когда мошенники под выдуманным предлогом просят сообщить данные карты и провести определенные действия через банкомат. За прошлый год по стране объем таких незаконных операций составил порядка одного миллиарда рублей. Сотрудники банков никогда не должны просить по телефону назвать данные карты и не предлагают проводить операций через банкомат. Если кто-то обращается к вам с подобной просьбой, то это, скорее всего, мошенники.

Возникали вопросы о безопасности банкоматов.

– Можно ли заметить считывающие устройства мошенников и как оно выглядит? – спросила одна из дозвонившихся.

Как пояснили специалисты, самый простой способ не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматом – использовать только банкоматы, расположенные в надежных, проверенных местах, таких как банк или крупные торговые центры.

А если вы нашли чужую банковскую карту и не знаете, как вернуть ее владельцу, то просто нужно засунуть карту в банкомат и ждать, когда тот ее «проглотит». Так карта попадет в банк и вернется к владельцу. А в том случае, если банкомат не выдал вашу банковскую карту, то нужно позвонить в информационный центр банка, указать номер банкомата и получить инструкцию по дальнейшим действиям.

На сегодня в рознице уже около сорока процентов товарооборота приходится на безналичные операции. Вероятность вытеснения наличных расчетов безналичными довольно высока при условии развития повсеместной доступности банковских услуг. Причем Россия по количеству безналичной оплаты товаров и услуг обогнала многие страны и занимает в Европе достойное место.

– Переход на безналичную оплату – это снижение расходов на наличное денежное обращение, которое государство обязано поддерживать, это прозрачность операций, снижение коррупционной составляющей, это деньги, которые вовлечены в экономику, которые работают, – отметил плюсы «безналички» Артем Васильев. – Для граждан первый и самый главный плюс – если вы потеряете кошелек, наличные деньги вам вряд ли кто-нибудь вернет, а с банковской картой, которую вы своевременно заблокируете, вернуть деньги будет проще.

Сейчас начала распространяться технология бесконтактных платежей с использованием мобильного телефона. По словам экспертов, эта технология довольно безопасна, риски у нее небольшие и жалоб на несанкционированное снятие денег посредством бесконтактной технологии на территории республики пока не было.

Заведующий сектором технической защиты информации отделения нацбанка Алексей Басенко порекомендовал активировать функцию бесконтактной оплаты только непосредственно перед тем, как совершить платеж. Это позволит сохранить деньги от несанкционированных списаний. Сумма бесконтактных платежей ограничена – платежи возможны в пределах одной тысячи рублей; при превышении этой суммы требуется подтверждение PIN-кодом. Снизить вероятность списания денег с карты при утере телефона поможет установка на него кода доступа или проверки отпечатком пальца.

Также во время прямой линии эксперты еще раз напомнили базовые правила использования банковских карт. Это не передавать карту третьим лицам, не разглашать PIN-код и другие данные карты, не записывать PIN-код на саму карту. При использовании банковского мобильного приложения использовать антивирусную программу. Эффективной мерой защиты может служить установка лимита на переводы, которую можно осуществить через карту.

Артур АРТЕЕВ

Фото HBon.ru