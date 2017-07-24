Наступление на борщевик

В минувшие выходные в сыктывкарском микрорайоне Орбита приступили к уничтожению борщевика. На опасный сорняк здесь воздействовали химическим методом, распылив гербициды на четырех участках общей площадью 9,4 гектара – вдоль Октябрьского проспекта, в районе ТРЦ «Июнь», на улицах Малышева и Тентюковской. В пресс-службе столичной мэрии отмечают, что это второй этап борьбы с засильем вредоносного сорняка в Сыктывкаре.

Первый этап методом кошения уже завершен на 18 участках общей площадью 65 тысяч квадратных метров в городе и две тысячи – в Эжвинском районе. В том числе выкошены подъезды к ТРЦ «Июнь», территория близ автозаправки и гаражей, расположенных возле этого торгового центра.

Работы второго этапа – опрыскивание очагов роста борщевика гербицидами на основе глифосата – проводит специализированная подрядная организация из Екатеринбурга, выигравшая конкурс. Дозы этого гербицида не опасны для человека, птиц, животных. Кроме того, химикат включен в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» и может использоваться на территории населенных пунктов. Химикат имеет сертификат соответствия, паспорт качества и тарные этикетки на каждой упаковке. Действие гербицида станет заметным через две-три недели после опрыскивания. Признаки действия – увядание, пожелтение, а затем и побурение растения.

Сейчас в России готовится так называемая «Черная книга флоры России», куда будет включен и борщевик Сосновского, завезенный с Кавказа в 70-е годы прошлого века как кормовое растение и оккупировавший огромные площади Центральной России и Северо-Запада.

Галина ВЛАДИС