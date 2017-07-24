Молодежные проекты получили гранты

В управлении образования Сыктывкара подвели итоги конкурса молодежных проектов, объявленного в рамках Года добрых дел в Республике Коми.

Всего, как сообщила пресс-служба столичной мэрии, поступило 14 проектов. Из них три признаны победителями и получат грантовую поддержку муниципалитета.

Региональная общественная организация «Центр развития добровольчества в Республике Коми», которой руководит Ольга Бабюк, представила проект экологической направленности «Своя планета». Он направлен на повышение культуры населения в сфере безопасного и современного способа утилизации отходов, в том числе за счет проведения экологических марафонов в школах и вузах. На реализацию этих мероприятий выделяется 35 тысяч рублей.

Столько же получит и Институт развития социально значимых и экономически перспективных технологий некоммерческого партнерства «Эжва – это мы», возглавляемый Алексеем Панюковым. Силами местных активистов будет разбит молодежный сквер «Фестивальный», который станет одним из субъектов наследия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в субъектах Российской Федерации. Фестиваль пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи.

Третий грант в размере 30 тысяч рублей вручен Автономной некоммерческой организации «Коми научный медицинский центр Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук» (руководитель организации Виталий Ломов), представившей проект «Я свободен от курения». Предостерегать и отучать молодежь от вредной привычки планируется через социальную наружную рекламу.

Лина ПЕРОВА