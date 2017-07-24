В республике выдан первый электронный больничный лист

Первый в Коми электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН) выдала на днях Воркутинская городская поликлиника в рамках проекта ЭЛН, сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования. Проект стартовал 1 июля этого года на всей территории России в соответствии с подписанным президентом страны законом № 86-ФЗ.

Сейчас к работе с ЭЛН готовы уже 17 медучреждений, на долю которых приходится более 40 процентов от общего числа выдаваемых в республике больничных. Первоначально планировалось, что выдавать ЭЛН смогут только три медицинские организации. А начальный список из десяти страхователей пополнился еще 16-ю, заключившими соглашения с региональным отделением Фонда социального страхования.

– Круг участников проекта расширяется с каждым днем, – отметил заместитель управляющего отделением ФСС по Коми Роман Жалоба. – Гражданин может получить электронный больничный лишь в том случае, если предприятие, где он работает, и медучреждение, где обслуживается, являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями для формирования ЭЛН.

Лина ПЕРОВА