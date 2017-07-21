Павел Франц: «Команда набирает силу с каждым днем»

Воспитанник сыктывкарской школы хоккея шестикратный чемпион мира и один из лучших защитников в истории этого вида спорта Павел Франц дал эксклюзивное блиц-интервью изданию. С 1985 по 1993 год Павел Франц играл за «Строитель». Затем почти десять лет провел в Швеции, где выступал за клубы «Нехе» и «Венесборг». После вернулся на родину, в нулевые годы играл за архангельский «Водник», московское «Динамо» и «Динамо-Казань».

– В начале июля команда приступила к тренировкам. Говорят, как пройдет предсезонная подготовка, так потом сложится сезон. Вы довольны тем, как хоккеисты включились в работу?

– Ребята работают с большим энтузиазмом, выполняют наши требования в полном объеме. С каждым днем наращиваем объемы, команда набирает силу. Включаем в тренировочный процесс игровые виды: баскетбол, флорбол. Много говорим о тактике, развиваем мышление игроков на площадке, обсуждаем, как им действовать в той или иной ситуации. В ходе игровых тренировок также специально создаем для хоккеистов сложные ситуации, чтобы они старались сами из них выходить.

– Один из новичков команды – защитник Максим Немцев рассказал «Республике», что одним из основных стимулов перейти в «Строитель» для него было то, что именно вы тренируете клуб. Какую-то особую работу с защитниками проводите?

– Пока нет. В августе у нас стартует базовый двухнедельный сбор на стадионе имени Раисы Сметаниной, там будем конкретно разбирать игру не только защитников, но и работу игроков других амплуа.

– Верили ли вы в юности, что добьетесь таких высот на мировом уровне?

– Когда пришел в хоккей с мячом, то не ставил перед собой никаких высоких задач. Я не думал ни о суперлиге, ни о заграничных поездках, а о сборной даже и мечтать не мог. Мне было просто интересно играть, я практически жил на стадионе. До школы с шести утра играл, после школы приходил и сразу на стадион бежал.

– Сильно современная молодежь отличается от той?

– Нынешняя молодежь – это немножко компьютер, немножко «дома посидеть». Я это вижу и по тем ребятам, которых сейчас тренирую. Тогда это были дворы, клюшки, лыжи, летом велосипед, футбол. В то время молодые ребята в шестнадцать-семнадцать лет были гораздо крепче, более готовы к игре в команде мастеров.

– Легендарный Валерий Маслов (под руководством Валерия Павловича «Строитель» становился серебряным призером чемпионата России в сезоне-1992/93, Павел Франц был в составе той команды) в интервью газете говорил, что «Строитель» всегда был самобытной командой. Вы будете стараться вернуть эту самобытность?

– Раньше у команды было много своих воспитанников, сейчас сделать это сложно, потому что много приезжих игроков. В любом случае мы будем делать все, чтобы возрождать и сохранять те победные традиции клуба.

– Вне хоккея что еще интересно Павлу Францу? Говорят, вам нравится теннис?

– Да, люблю большой теннис. Кстати, в Сыктывкаре есть много мест, где можно поиграть. Сейчас летом ставим сетку и играем прямо здесь, на стадионе.

Ярослав СЕВРУК

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