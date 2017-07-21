«Республика» подписала договор о сотрудничестве с хоккейным клубом «Строитель»

В четверг в офисе газеты «Республика» в Доме печати прошла рабочая встреча главного редактора издания Валентина Тимченко с директором сыктывкарского хоккейного клуба «Строитель» Константином Агафоновым и главным тренером команды Павлом Францем. На встрече был подписан договор об информационном партнерстве двух брендов.

От лица клуба Константин Агафонов поблагодарил главного редактора издания Валентина Тимченко за то, что газета на протяжении многих лет оказывает команде информационную поддержку. Материалы о «Строителе» «Республика» регулярно публиковала даже в самые смутные для команды времена.

Напомним, клуб провел семь сезонов в высшей лиге, которая по сути является турниром дублеров. У некогда главного спортивного бренда Коми (в сезоне 1992-1993 годов клуб из Сыктывкара завоевывал серебро чемпионата России по хоккею с мячом) в 2010 году не нашлось средств для того, чтобы заявиться на следующий сезон в суперлигу. Однако новое руководство Коми взяло курс на возвращение спортивных традиций. Главным тренером назначили воспитанника сыктывкарского «Строителя» шестикратного чемпиона мира по хоккею с мячом Павла Франца, и по итогам прошлого сезона под руководством нового наставника сыктывкарцы смогли по спортивному принципу завоевать место в элитном дивизионе.

– Относимся с большим уважением к клубу «Строитель», всегда поддерживали и будем поддерживать команду информационно. В нашем регионе мощные хоккейные традиции, но нельзя обходить вниманием и другие виды спорта. Мы работаем исключительно в интересах читателей и освещаем спортивную жизнь республики всесторонне, – подчеркнул Валентин Тимченко.

Руководитель газеты поинтересовался у Константина Агафонова тем, как будет выстроена работа с болельщиками в новом сезоне. Отвечая на вопрос, директор команды напомнил, что в этом году «Строитель» отмечает семидесятилетие (торжественные мероприятия пройдут в октябре – авт.), и сообщил о совместной работе руководства клуба над концепцией развлекательной программы, которая привлечет болельщиков на стадион.

– Это будет хоккей в валенках, семейные конкурсы с призами в виде клюшек с автографами команды. Хотим, чтобы на стадионе был такой же аншлаг, как на играх первенства мира среди юниоров по бенди, которое прошло в январе, – сказал спортивный функционер.

Константин Агафонов также напомнил о том, что в девяностые годы у «Строителя» была мощная болельщицкая поддержка в лице объединения под названием Stroitel Hooligans, у которого даже был свой фанзин «Кирпич» («фанзин» – фанатский журнал – авт.):

– Это фанаты в хорошем смысле слова, преданные команде люди. Хотим, чтобы вернулись те времена, но для этого нам предстоит еще большая работа.

– Когда нам ждать чемпионства от «Строителя»? – поинтересовался главред «Республики».

– Трудно об этом говорить, учитывая то, сколько времени команда не играла в суперлиге. Первоочередная задача сейчас – организовать боеспособный коллектив на уровне элитного дивизиона, показывать динамичную и красивую игру, хорошие атаки. Конечно, хотелось бы видеть и уверенную игру вратарей. Будем делать все, чтобы радовать болельщиков. Уверенно сказать, что выиграем суперлигу, можно было бы в том случае, если бы мы пригласили сюда лучших игроков со всей России, хоккеистов уровня сборной. Но надо ли это нам? Какой эффект это даст для развития местной детско-юношеской школы? У нас и так процентов семьдесят сейчас в команде – это приглашенные игроки. Мы хотим, чтобы за ними тянулась наша молодежь и постепенно чтобы процент приезжих снижался. Политика клуба такая, что приоритет всегда будет отдаваться нашим воспитанниками.

Ярослав СЕВРУК

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