«Девчата» из Трехозерки

Автор знаменитой повести и киносценария нашел вдохновение в Коми

Фильм Юрия Чулюкина «Девчата» вышел на экраны в 1962 году и стал кинохитом в СССР. Сменяются поколения, а советская картина, отметившая в марте 55-летие, по-прежнему любима миллионами. Фильм снят по одноименной повести Бориса Бедного, часть жизни которого прошла в Коми. Таежный край и вдохновил писателя на создание бессмертных образов поварихи Тоси Кислицыной и бригадира лесорубов Ильи Ковригина.

Парнас Бориса Бедного

Борис Васильевич Бедный, прежде чем основательно встать на литературную стезю, прошел войну и ад фашистских лагерей. Он родился в станице Ярославской, на Кубани. Окончив Ленинградскую лесотехническую академию, в 1941 году будущий писатель приехал работать в сплавную контору Усть-Вымского района. Начавшаяся война прервала карьеру молодого специалиста по сплаву леса, и, не успев проработать и года, Борис Бедный отправился служить в ряды Красной армии командиром стрелкового взвода.

За взятие опорных пунктов и неоднократное отражение атак врага его представили к награждению орденом Ленина. Летом 1942 года, погрузившись в пучину ожесточенных боев под Воронежем, взвод под его командованием попал в окружение. Борис Бедный оказался в плену. Долгое время считался погибшим, посмертно даже удостоился ордена Красного Знамени.

Известно, что попасть в плен в те времена было чревато строгими наказаниями, вплоть до расстрела, поэтому, когда в апреле 1945-го Бориса Бедного вызволили, последовали многочисленные проверки. Специальная комиссия выяснила, что в плену будущий прозаик вел себя достойно, ему сохранили звание младшего лейтенанта, демобилизовали и снова отправили в Коми. Он работал техноруком в Верхневычегодской сплавконторе под Сыктывкаром (располагалась в Трехозерке, контролировала Алешинскую и Визябожскую запани, Трехозерный и Тентюковский рейды – авт.), где и добросовестно трудился, и черпал вдохновение. Постоянно записывал какие-то наблюдения в блокнот, с которым не расставался.

По воспоминаниям поэта Константина Ваншенкина, писать Борис Васильевич начал еще до войны, в академии, где участвовал в работе литературных кружков и студий, но всерьез вернулся к этому лишь в 1946-м в далекой сплавконторе. Спустя шесть лет, уже в зрелом возрасте, он решит заняться писательством профессионально и уедет учиться в Литературный институт имени Горького.

«Привет, девчата!»

Образы в фильме «Девчата» по одноименной повести были воплощены, когда Борис Бедный уже долгое время жил в Москве. Картину сняли по его же сценарию, но повесть гораздо глубже и серьезнее. Сам писатель умер в 1977 году от инфаркта в шестидесятилетнем возрасте. Однако еще живы те, кто в деталях помнит не только послевоенное время, но и людей, которые могли быть носителями уникальной фактуры, источником вдохновения автора.

Мария Ардальоновна Рудакова после войны работала на раздаче в котлопункте (помещение типа столовой) Трехозерного сплаврейда. Сейчас она живет в уютной, полной цветов квартире в центре Сыктывкара, где и встречала нас вместе с дочерью Татьяной Адольфовной. Мария Ардальоновна была еще совсем юной девушкой, когда будущий автор всенародно любимой истории ходил подкрепиться в котлопункт. Она помнит, что одет Борис Бедный всегда был строго – в рубашке, пиджаке, а по характеру это был человек веселый и жизнерадостный.

– Всегда говорил: «Привет, девчата!» и спрашивал: «Чем накормите?». Жил в общежитии. Отец мой Ардальон Михайлович хорошо отзывался о Борисе Васильевиче, он работал мастером на сплаве и тоже побывал в плену у немцев, провел три года в конц-лагерях, – рассказала Мария Ардальоновна.

После войны на работы в Коми людей ссылали со всей страны. В основном это были спецпереселенцы, но приезжали и те, кто шел по «проверке», проходил свое-образный испытательный срок. Вероятно, как бывший военнопленный в Трехозерку попал и Борис Бедный. Во всяком случае, такую точку зрения высказали наши собеседницы. Переселенцы жили в бараках, землянках, плашкоутах (баржах). В последних располагались не только жилые помещения, но и медпункт с котлопунктом, а также проходили танцы. Первый клуб (тогда его называли «красным уголком») благодаря руководителям предприятия «Вычегдалесосплав» построили лишь в 1968 году.

Кинолоск по-советски

Премьера «Девчат» состоялась за день до 8 марта 1962 года. Мускулистые стволы разлаписто-снежных елей, нежные чувства, закутанные в приятный монохром. Хрущевская оттепель породила новый женский образ самостоятельной и смелой девушки с позицией.

Пружина сюжета начинает сжиматься со сцены танцев в клубе, когда Тося отказывается составить пару «первому парню на деревне» Ковригину из-за его неподобающего поведения. В этой же сцене есть эпизод, когда в обнимку друг с другом танцуют парни. Ныне ситуация выглядит несколько странно, но в то время, пояснили наши собеседницы, это воспринималось нормально.

– Я начала ходить на танцы в шестидесятые, с четвертого класса. На танцы ходили и стар, и млад. Молодежь танцевала, а пожилые садились в ряд и смотрели. В фильме показаны пластинки, но в то время у нас их не было. Вместо этого играли на гармошке. Кто-нибудь играл, пока все танцевали, потом гармониста сменял кто-то другой. У нас парни активно учились танцевать. Могли танцевать и друг с другом. Тогда в поселке не было ни наркоманов, ни алкоголиков. Никто никого не боялся. Понятий типа «голубые» или «геи» не было, мы просто не знали этих слов. Мы тогда, помню, в библиотеке за книгами в очереди стояли, когда выходили такие книги, как, например, «Живые и мертвые» Константина Симонова, – вспоминает Татьяна Рудакова.

Мария Ардальоновна вспоминает, что, описав моменты веселья молодежи столь ярко в повести, сам Борис Бедный никогда не ходил танцевать на плашкоут в силу того, что был уже серьезным взрослым человеком, вероятно, уже тогда вынашивал мысли о книге. О том, что инженер лесосплава параллельно с работой собирает материал для будущих повестей и рассказов, тогда никто не знал, да и о его связи с фильмом «Девчата» в поселке стало известно уже спустя много лет после проката.

– Ссыльных было много, никто о себе особо ничего не говорил. Тогда ведь что-то скажешь, кто-то дополнит, и ты мог повторно отправиться туда, откуда чудом вырвался, – отметила она.

По словам Марии Ардальоновны, реального прототипа Тоси Кислицыной, по крайней мере, среди тех, кто работал с ней в котлопункте, не было. Местная повариха Александра Белых была уже взрослой замужней женщиной. По поводу того, могло ли в то время быть нечто подобное эпизоду, когда Ковригин со товарищи выливают суп, чтобы проучить Тосю, Мария Ардальоновна заявила, что такое невозможно было даже представить. Нельзя было представить и эпизод, когда Тося приходит на делянку с топором, чтобы нарубить веток для топки в столовой.

– Конечно, все это художественный вымысел. Котлопункт был большой, и специально для этого работал истопник, – говорит она. – Условия, в которых трудились лесорубы, тоже сильно приукрашены, даже лес какой-то уж слишком лощеный. Я работала и сучкорубом, была в настоящих местах, где валят лес, и там он не такой, как в кино, он стоит сурово, сплошняком.

Послевоенный голод не коснулся Трехозерки, но еды не хватало, и, чтобы нормально питаться, помимо основной работы люди вели натуральное хозяйство. Это было время трудяг, когда все дружно шли на работу и обратно с гудком, «кричавшим» на весь поселок. Опоздать было немыслимо, а уж за прогул чуть ли не сажали. Время было тяжелое, вспоминает наша собеседница. Однажды ссыльная немка с ребенком подбирала остатки убранного осенью урожая с поля, и сторож застрелил ее прямо на месте на глазах у малыша за полмешка этих несчастных овощей.

Над веселой киносимфонией работали в павильонах «Мосфильма», натурные съемки проходили в Пермской области. Из того, что могло бы напомнить о Трех-озерке, женщины назвали только лес и какие-то мелкие детали.

Тихое местечко

Из Сыктывкара в Трехозерку регулярно курсирует катер. Журналист «Республики» отправился туда, чтобы посмотреть, что сейчас представляет собой поселок, и пообщаться с местными жителями. Сорок минут – и вы в гипнотически-красивом местечке, где на сходящих с трапа взирает изумляющая формой «флаговая» сосна, а вокруг царит звенящее умиротворение.

Местный библиотекарь Ирина Нестерова бережно хранит все исторические сведения о поселке, общается со старожилами, постоянно ищет что-то новое. Встретив нас прямо у катера, она первым делом увлеченно рассказывает, как менялось русло Вычегды, показывая рукой на песчаную косу, где две одинокие коровы, каким-то чудом туда добравшиеся, жуют водяную осоку. Эти места описаны в рассказе Бориса Бедного «Тяжелый воз», героиня которого Шура посадила на мель катер, буксирующий по обмелевшей реке древесину от сплоточной запани к формировочному рейду.

– Прототипом Шуры была первая и единственная женщина-капитан Лидия Ивановна Гуляева (1945-1948 годы). Во время войны не хватало мужчин, и выучили двух таких женщин. Одна работала в Заречье, а Лидия Ивановна трудилась здесь, на Трехозерной запани. Пока не хватало мужчин, до конца 45-го года была капитаном, а в 1946-м переквалифицировалась, стала трудиться конопатчицей, – рассказала Ирина Нестерова.

Вместе с хранительницей местных тайн мы навестили 78-летнего Евгения Ивановича Аннюка, не покидавшего поселок с шести лет. В Книге Памяти Республики Коми он значится как политрепрессированный. Евгений Аннюк оказался в Трехозерке, будучи высланным из Западной Украины вместе с мамой Прасковьей Николаевной и маленьким братом Мирославом, который умер в Жешарте в десятимесячном возрасте, не выдержав тягот переезда.

Евгений Иванович – единственный обитатель поселка, живущий здесь со времен пребывания Бориса Бедного. Правда, в то время ему было всего шесть лет и Бориса Васильевича он помнит плохо. Тем не менее старожил провел для нас экскурсию по историческим местам, поведал много интересного.

– Река тогда была судоходная, ходили по ней даже пароходы «Капитан Чаадаев» и «Пропагандист». После четвертого класса на пароходе нас возили в школу в Седкыркещ. Первые два года в поселке мы с мамой жили в землянке, потому что не хватало места в общежитии. Крысы донимали так, что иногда утром встанешь и не можешь мыло найти – это они все съедали, – поделился воспоминаниями Евгений Иванович.

Глядя на таежную красавицу Вычегду, сегодня трудно себе и представить, что когда-то здесь сплавляли древесину, ходили пароходы, кипело производство. По словам Ирины Нестеровой, тут даже действовал шпалозавод. Теперь об этом тихом местечке жители Коми вспоминают в основном только во время весеннего паводка, когда вместо пароходов на водной глади можно увидеть крыши машин.

По воспоминаниям Евгения Аннюка, самым первым фильмом, показанным в Трехозерке, стала историко-революционная картина «Человек с ружьем» Сергея Юткевича. Тогда для поселковых жителей это было событием, сравнимым с полетом Юрия Гагарина в космос.

– Мать каждый день выдавала рубль, на который можно было в кино сходить либо купить два-три пряника. И вот я иногда в кино иду, иногда за пряником в столовую, – вспоминает наш собеседник.

Из построек тех лет в поселке остались всего несколько домов да одно общежитие. Трехозерец вспомнил любопытную деталь: как 1946 году в поселок приезжали московские циркачи. Больше всего ему запомнилось выступление лилипута, ведь видеть такое для поселковых жителей было чем-то невероятным.

– Помню, как маленький мужичок на столе вытворял всякие акробатические этюды, – сказал Евгений Аннюк.

Увековечил этот эпизод из поселковой жизни и Борис Васильевич Бедный. В его произведении «Тяжелый воз» один из героев делится впечатлениями от выступления приезжих фокусников, а про увиденных в родной деревне двух лилипутов, заезжего факира и шпагоглотателя упоминает героиня повести «Девчата» Катя.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и Дмитрия НАПАЛКОВА, а также из архива библиотеки Дома культуры поселка Трехозерка

Редакция газеты «Республика» выражает особую благодарность за помощь в подготовке материала библиотекарю Дома культуры поселка Трехозерка Ирине Николаевне Нестеровой.