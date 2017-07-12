Бабушка или приемные родители?

Количество детей в приемных семьях в скором времени может быть ограничено. Такое предложение озвучили на круглом столе в Совете Федерации. Сегодня в стране явный крен в сторону поддержки приемной семьи в ущерб кровной. Родителям, у которых по каким-то причинам опека изъяла детей, дается ровно месяц, чтобы решить свои проблемы. Иначе запускается механизм по подбору ребенку новой семьи. По мнению экспертов, многие семьи берут на воспитание ребенка именно из материальных интересов. Итогом такой политики, когда деньги и льготы на приемных родителей льются как из рога изобилия, а контроль отсутствует, стали вопиющие преступления в приемных семьях. Предлагается при отборе приемных родителей отдавать приоритет ближайшим родственникам, например, бабушкам, при необходимости оказывая им материальную поддержку, чтобы они могли достойно растить внуков. Кому отдавать приоритет при отборе приемных родителей для сирот?

Мария Березина, старший методист отдела образования администрации Инты:

– Много лет являюсь членом комиссии по делам несовершеннолетних, членом попечительского совета детского приюта, уполномоченным по правам детей в нашем городе и могу сказать в защиту приемных семей. Бабушки не всегда справляются с внуками: во-первых, от своей жалости к ребенку, оставшемуся без родителей, они позволяют много лишнего. Справляться с опекаемым подростком 70-летняя бабушка уже бессильна, дети в таком возрасте часто становятся неуправляемыми.

Любовь Тебенькова, инженер межевой компании:

– Согласна с тем, что есть семьи (но не все), которые берут на воспитание ребенка именно из материальных интересов. Считаю, что при отборе приемных родителей нужно отдавать приоритет ближайшим родственникам, например, бабушкам, и оказывать им материальную поддержку, чтобы они могли достойно поднимать внуков.

Ирина Чугункина, заместитель директора усинского филиала УГТУ:

– Безусловно, приоритет необходимо отдавать ближайшим родственникам. Очевидно, что с родными бабушками детям будет лучше, чем с чужими людьми. Но здоровье бабушек в силу возраста не всегда подходит для оформления опекунства. Поэтому следовало бы больше уделять внимания морально-нравственному облику родственников, а не уровню их благосостояния и здоровья.

Раиса Локтюшина, ведущий эксперт Троицко-Печорского филиала Общественной приемной главы Коми:

– Да, бабушка лучше любых приемных родителей, ведь она родной человек для ребенка. Ребенок знает ее с самого рождения, а сколько неподдельной ласки, доброты отдает бабушка своим внукам. Бывают разные семьи: кто-то за месяц может решить свои проблемы, а кто-то и нет. А ребенок? Если даже его отдали в приемную семью, он все равно будет скучать по своим близким. Поэтому, я думаю, лучше передать ребенка бабушке (если по состоянию здоровья она может) или другим близким родственникам, помогая им материально.

Татьяна Поповцева, специалист по охране труда из Сыктывкара:

– Тема семьи – одна из важнейших, так как именно в семье начинается формирование человека. Каждый из нас идет по жизни с теми установками, что заложены родными и близкими людьми. И несмотря на обстоятельства, мы не можем оторваться от своих корней, и это прекрасно. Именно так мы сохраняем самих себя, родину в себе. Я считаю, что, если в семье случилось несчастье и дети остались без попечения родителей, не важно, по какой причине, первое, на что должны обращать внимание органы опеки, – это наличие родственников, способных позаботиться об этих детях. Особенно бабушек и дедушек, учитывая тот факт, что бабушки и дедушки сейчас достаточно молодые и способны взять на себя такую ответственность. Ни один чужой человек не сможет так понять и расположить к себе осиротевшего малыша, как родной, знающий все о его семье, ее историю, привычки, быт. Не стоит ставить во главу угла иногда преклонный возраст бабушек. Да, это возможный риск, но где гарантия, что невозможна трагедия с более молодым опекуном?

Юлия Данилова, депутат совета Койгородского района:

– Безусловно, дети, которых изъяли из семьи, будут чувствовать себя лучше в кругу кровных уз, нежели в чужой семье. Но при этом, конечно же, следует учитывать желание самого ребенка (если он уже научился выражать свои мысли). К тому же, передавая ребенка на попечение родственников или другой семьи, органам опеки следует тщательно контролировать его дальнейшую судьбу для того, чтобы изъятие малыша не повторилось, ведь это огромная психологическая травма для ребенка.

Иван Овадюк, геодезист, город Инта:

– Действительно, рассматривать ближайших родственников и давать им приоритет правильно. И не только бабушек и дедушек. Почему со счетов списывают дядей и теть? Очень обидны и стереотипы касательно мужского пола, особенно если мужчина холост. А разве родной дядька хуже воспитает, чем приемная семья?

Антонина Зиновьева, директор МУП «Центр расчетов», Усть-Вымский район:

– Не каждая бабушка хочет воспитывать детей-сирот, но если она хочет и может их воспитывать и не является пьющим и тяжелобольным человеком, я считаю, что у нее должен быть приоритет перед приемными родителями.

Эмилия Братенкова, учитель Ижемской средней школы:

– Ситуации могут быть разные. И в каждом случае надо решать индивидуально. Но если бабушка берет внуков под опеку, то она должна получать такую же материальную поддержку, как и приемная семья.

Валерий Матыкин, директор школы №1, город Емва:

– Это непростой вопрос. Невозможно решить, отдавая приоритет какой-либо категории. Бабушки зачастую не являются авторитетами для детей, особенно подростков. Но и чужие люди тоже. Я думаю, каждый случай индивидуален. И основная работа должна проводиться контролирующими органами, сотрудники которых обязаны работать на результат, а не на показатель. Основная проблема не в том, кто будет воспитывать, а в том, как будут воспитывать.

Александр Верташов, председатель Коми республиканской ассоциации инвалидов-колясочников, Ухта:

– Считаю, что приоритетом должны в первую очередь пользоваться ближайшие родственники ребенка и его родителей. А перекос в сторону приемных семей надо исправлять.

Татьяна Долинская, глава сельского поселения «Иоссер»:

– Приоритет при отборе приемных родителей для сирот следует отдавать ближайшим родственникам, причем самым близким, лучше всего бабушкам, так как это их родные и самые близкие внуки. Заботиться и воспитывать бабушки будут лучше, чем приемная семья, для которой ребенок чужой. Бабушки не будут заниматься воспитанием своих внуков ради материальной выгоды. Конечно же, необходимо оказывать материальную поддержку бабушкам, воспитывающим своих внуков.

Александра Козлова, воспитатель из Сыктывкара:

– Самое лучшее для детей – это, конечно, родители. Но в жизни бывают разные ситуации. Бабушка всегда была хранительницей семейного очага, источником знаний, мудрости, душевного тепла. И если позволяет здоровье, то она сможет вырастить своих внуков, а материальная поддержка была бы кстати, ведь пенсии на достойное образование недостаточно.

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов, участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.