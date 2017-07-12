С толстой сумкой на ремне

Марина Воронцова – о буднях современного почтальона

Девятого июля в стране отмечается День российской почты. Информационные технологии стремительно развиваются, но в век интернета и электронной почты люди продолжают писать друг другу письма, выписывают газеты и журналы. О буднях современного почтальона, сложностях и радостях этой важной и не утратившей актуальности профессии «Республике» рассказала сотрудница центрального отделения «Почты России» в селе Выльгорт Марина Воронцова.

Стаж работы нашей героини – десять лет. Поначалу думала, что устроится временно, но быстро втянулась, полюбила атмосферу приятной почтовой суеты, да и коллектив оказался дружный. В уютном сельском отделении «Почты России» трудятся шесть почтальонов, их рабочий день начинается в восемь утра.

– Теперь после отпуска выхожу, и на моем участке жители говорят: «Наконец-то пришла». Всех уже знаю не только в лицо, но и по имени-отчеству. Десять лет на одном участке – большой срок, – говорит она.

На вопросы Марина Воронцова отвечает коротко и конкретно. Видно, что она человек дела и не любит долго рассказывать о себе. О том, что особенно нравится в нелегком труде почтальона, отвечает просто: «Все, я тут как рыба в воде». Длительные пешие переходы с тяжелой сумкой не утомляют Марину Воронцову, ее девиз: «Движение – это жизнь».

Фирменные уазики с узнаваемыми логотипами подвозят корреспонденцию, почтальоны сортируют письма, складывают бандероли и посылки. Затем самостоятельно составляют маршрут обхода и отправляются по адресам.

– Ходить приходится много, – рассказывает собеседница. – У меня на участке десять-пятнадцать больших домов, плюс частные, всего где-то пятьдесят-шестьдесят, еще три организации.

Спецодежду почтальонам выдают на все сезоны. Главная проблема – это обувь, которая, понятное дело, быстро снашивается.

– Обуви, дай бог, чтобы на сезон хватило. Не могу сказать, сколько километров в день прохожу, но очень много. Ходим пешком, а участки постоянно растут, – говорит она.

Упорные труженики-поч-тальоны на работе в любую погоду. Люди ждут их всегда, а ведь добираться до «прожорливых» почтовых ящиков порой не просто. Чаще всего преградой становятся злые собаки. У Марины Воронцовой не было экстремальных случаев, связанных с собаками, а вот работающие с ней бок о бок коллеги не раз сталкивались с недружелюбными четвероногими.

– На одну из коллег собака бросилась со спины, хорошо, что в зимней фуфайке была, другой ногу покусала. Нападали не бродячие, а домашние в частном секторе. Срывались с цепей. Конечно, надо, чтобы держали животных на привязи. Бывает, что собака сидит около забора, и в дом не попадешь. Понято, что собака охраняет дом, но у нас же должен быть доступ к почтовому ящику, – говорит сотрудница почты.

Современные почтальоны в числе прочего вооружены шокерами. Раньше вместо них были газовые баллончики, но зимой они замерзали. Показывая этот довольно внушительный прибор, Марина Воронцова говорит, что с ним на обходе спокойнее, правда, ударять током ей пока никого не приходилось. Даже покусанные псами сотрудницы говорят, что виноваты не животные, а хозяева.

– На расстоянии было такое, что использовала против злых собак, они боятся даже простого звука. Все собаки уже меня знают, и некоторые даже ластятся, а есть такие, которые, как бы я их ни прикармливала и ни разговаривала с ними, никак не могут ко мне привыкнуть. Дома, где есть такие псы, я стараюсь обходить быстро. Они чувствуют, когда я только захожу в подъезд, и сразу начинают лаять. Собаки вообще не любят сам запах корреспонденции, – продолжает рассказ собеседница издания.

Люди на участках живут разные, к каждому нужно найти подход. У Марины Воронцовой получается:

– Мне вообще повезло с людьми на участке, от них нет никакого негатива.

О самом сложном в работе, несколько подумав, она говорит, что, наверное, это когда скопом идут счета в один день, и тогда приходится в полной мере «насладиться» ходьбой с тяжелой сумкой.

Тактильные ощущения, запах свежей печати, шелест страниц. Чтение бумажных носителей – особая культура, которую жалко будет потерять. Вопреки расхожему мнению, Марина Воронцова не подтвердила, что в наше время выписывать газеты и журналы стали меньше:

– Молодежь, конечно, уже в интернете, а вот старшее поколение, хоть печать и дорожает, по-прежнему выписывает газеты. Куда им без них, они ведь привыкли к такому способу получения информации. Не сказала бы, что подписка сократилась, газеты все те же самые практически остались. Я, например, за столько лет работы уже помню и знаю, кто и что выписывает. Кто-то если и забывает подписаться, то мы все равно напоминаем, предлагаем. А вот писем стали меньше писать. Основной поток идет в праздники, особенно в Новый год, даже уже в десятых числах января идут поздравления: письма, открытки. Посылок стало очень много, раньше такого не было. И близким присылают, и интернет-заказов много.

Ярослав СЕВРУК

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