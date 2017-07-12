«Кузькины дети» в Усть-Куломе

В предстоящую субботу, 15 июля, отметит свой день рождения Усть-Куломский район. Звездой праздника станет приглашенная из Нижнего Новгорода кавер-группа «Кузькины дети».

В этот же день в Усть-Куломе стартует велопробег «Через седой Тиман». Его участники за два дня проедут почти восемьдесят километров и увидят расположенные в районе уникальные памятники истории, археологии и геологии. Организаторы велопробега посвятили спортивно-туристическое мероприятие активисту Усть-Куломского землячества общественнице Раисе Шаховой, погибшей в аварии в конце июня.

В день празднования в райцентре пройдут многочисленные концерты и конкурсы. А вечером перед жителями и гостями Усть-Кулома выступит группа «Кузькины дети». Завершится праздник района дискотекой.

Артур АРТЕЕВ