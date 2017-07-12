Анна Семукова: «Многодетная семья – это традиция, полезная для страны»

Семья Андрея и Анны Семуковых из села Айкино хорошо известна в Усть-Вымском районе. Андрей возглавлял районный отдел госавтоинспекции, Анна работала в местной газете, а сейчас – в филиале Общественной приемной главы Коми. В семье растут трое ребят, и в прошлом году Семуковы возвели на своем участке новый двухэтажный дом с балконом. Хозяйка дома поделилась с читателями «Республики» секретами своего семейного счастья.

– Анна, в чем изюминка вашей ячейки общества?

– Не могу сказать, что мы сильно отличаемся от других семей республики, ведь у нас нет ничего необычного и выдающегося. Однако для нас наша семья – самая лучшая. Каждый человек любит и ценит свой дом и свою семью. Дом считается собственной крепостью, где можно укрыться от любых жизненных невзгод, а люди, в нем живущие, всегда поймут и поддержат в трудную минуту – это и есть семья.

– Как образовалась ваша семья?

– Я родилась в Айкино, а мой муж – уроженец поселка Жешарт. Познакомились мы в деревне Вездино, куда Андрей приезжал в гости к бабушке, а я к подружке. История семьи началась более двадцати лет назад – 21 сентября 1996 года. В этот день мы и познакомились. Но встречаться нам пришлось недолго, всего два месяца, так как 19 ноября Андрея призвали в армию. Он служил морпехом в Калининградской области, и два года мы только переписывались. Когда Андрей вернулся в Жешарт, то почти сразу приехал знакомиться с моими родителями и предложил мне стать его женой. Я согласилась. 23 июля 1999 года в Айкино стало на одну семью больше – появилась наша семья Семуковых.

После дембеля Андрей устроился на работу в местный РОВД, в отряд ППС. Выезжал в рабочие командировки в горячие точки – в Чечню. Дослужился до и.о. начальника районного ГАИ, а семь лет назад вышел на пенсию. Но без дела сидеть не стал, сейчас работает старшим охранником в Микуне. Андрей – замечательный супруг и отец. В свободное от работы время он увлекается рыбалкой и охотой. Весной пашет огороды, летом и осенью ловит рыбу, занимается сбором грибов и ягод, выезжает на сенокос.

– А как складывалась ваша профессиональная карьера?

– Сейчас я ведущий эксперт районного филиала Республиканской общественной приемной Главы Республики Коми. После школы окончила Вятский государственный гуманитарный университет по специальности учитель географии. Но в школе, к счастью или к сожалению, работать не довелось. Четыре года отработала в районке – газете «Вперед», корректором и корреспондентом, затем восемь с половиной лет в соцзащите, а сейчас вот в Общественной приемной.

– Ваше семейство известно своим активным участием в районной самодеятельности.

– Женская половина семьи творческая и активная – нас знают все и по участию в конкурсах, и по спектаклям, концертам и по праздничным программам. Наш папа даже шутит, что нам троим уже можно гастролировать. Один он у нас серьезный остался.

Я уже много лет участвую в театральных постановках сельского Дома культуры. Ставим такие программы, как «Герасимовская ярмарка», «Усть-Вымские зори», «Проводы зимы», и другие. Также выступаю в составе театрального коллектива «Соседи» и народного хора «Асыв». Очень люблю вязать детские мочалки в форме мультяшных героев, шить, писать стихи и сказки, готовить пирожки и тортики. Несколько лет мы с Анастасией выступали в составе кэвээновской команды «Соц БЭМС». А вместе со старшей дочерью Татьяной мы играем в спортивной женской команде «Спортсменочки», ежегодно принимаем участие в спортивной эстафете среди коллективов и организаций райцентра «Золотая осень». Помимо этого, я ежегодно участвую в выставке народных мастериц района, в ноябре 2016 года выезжала в Сыктывкар со своим мастер-классом «Подари вещи вторую жизнь» на республиканский фестиваль «Мама-маркет».

– Расскажите о ваших детях.

– Старшая дочь Татьяна в этом году с хорошими оценками окончила школу и собирается поступать на психолога. Она занимается в театральных кружках. Участвовала во всех школьных мероприятиях, митингах, театральных представлениях и праздничных программах. Танюша – гуманитарий, и ни одна школьная олимпиада по русскому языку и литературе, ни одна научно-практическая конференция не обходится без ее участия. Она посещает туристический клуб и успешно сдала комплекс ГТО – получила серебряный значок.

Средняя дочь Настя на пять лет младше сестры. Она пишет стихи, занимается волейболом, посещает театральные кружки при местном Доме культуры и в школе, поет в детском вокальном коллективе «Нотки». Настя любит помогать мне в домашней работе. В этом году она успешно окончила шестой класс. Обе дочери отзывчивые и добрые – они работают в рядах волонтеров района, помогают пожилым людям, принимают участие во всех мероприятиях, приуроченных к социально значимым датам.

Пять лет назад в нашей семье появился долгожданный сыночек Владислав. Это очень светлый и радостный ребенок, который любит петь, танцевать, рисовать, всегда позитивен, что бы ни случилось. У него такая по-настоящему веселая улыбка, что нам всем хочется ему улыбаться в ответ. Пока ему только пять лет, но он уже является обладателем различных грамот и дипломов. Владислав принимает активное участие в спортивных соревнованиях села, творческих районных и республиканских конкурсах и фотоконкурсах – рисует замечательные рисунки и занимает призовые места.

А еще Владик – папин и мамин помощник, он присматривает за домашними животными, ходит летом за грибами, пашет с папой весной огороды. Зимой чистит снег около дома. В свободное от учебы и кружков время дети помогают нам ухаживать за домашними питомцами нашей так называемой мини-фермы: теленком, кроликами, гусями, индюками и курами. На днях куры начали нести первые яйца, а теленка мы держим в деревне.

– При такой насыщенной жизни остается ли время на отдых?

– Мы всегда находим время для проведения семейных праздников, отдыха и общения. Всей семьей любим ездить в Сыктывкар. В городе ходим в Кировский парк на аттракционы, в бассейн, в спортивный комплекс и в кинотеатры. Любим отдыхать всей семьей на природе. Зимой выезжаем на озеро Ёвты, здесь мы катаемся с горок на ватрушках и на снегоходе. Все вместе ходим на каток – катаемся на коньках, ходим в лес на лыжах. Летом загораем на пляже, собираем грибы и ягоды.

Неизменная традиция в нашей семье – отмечать дни рождения, а также день образования нашей семьи. У нас все дни рождения так или иначе совпадают с памятными датами, праздниками и датами близких. Я родилась в День семьи – 15 мая, супруг – в День молодежи, 25 июня. Владислав – в день рождения бабушки Ангелины, моей свекрови, – 18 июля. Татьяна – 19 ноября – в день рождения прабабушки Екатерины и день отправки Андрея в армию. Анастасии повезло больше всех, она родилась 3 ноября – в предпраздничный день и день рождения троюродного дяди Димы.

Наша семья активно участвует в спортивной и культурной жизни села и района. Детям с раннего детства прививаем любовь к спорту, мы все вместе участвуем в ежегодных стартах – «Лыжне России», «Кроссе наций», эстафете «Золотая осень». Также активно участвуем во всех акциях и конкурсах, объявленных в садике, школе, районе или республике, интернет-конкурсах.

Пять лет назад прошел рес-публиканский конкурс творческих работ «Наш новый дом» среди семей, направивших средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. В конкурсе приняло участие 66 семей со всего региона, из них восемь были отмечены памятными подарками и дипломами. Мы попали в эту счастливую восьмерку. В 2016 году выступали на фестивале национальных семей района «Мы одна семья на планете Земля». Здесь мы представляли коми национальную семью «Семуковъяслӧн зiль котыр», что в переводе с коми на русский язык означает «трудолюбивая семья Семуковых». И заняли первое место.

В декабре прошлого года исполнилась наша самая заветная мечта – мы построили свой новый дом и справили новоселье. Исполнилось все, о чем может мечтать каждый человек, – построен дом, посажено дерево и рожден сын. Наша семья – самая счастливая! А в этом году 24 июня ожидал новый сюрприз – нас внесли в Книгу почета образцовых семей Усть-Вымского района.

– У вас сейчас трое детей, а сколько детей было у ваших бабушек?

– Моя мама Галина – старшая в многодетной семье, у нее четыре сестры и один брат. Прабабушка Пелагея была двенадцатым ребенком в семье. У одной из бабушек Андрея было семь детей, а у другой – пятеро. Можно сказать, что многодетность – это наш конек! Наша дружная многодетная семья – это своего рода тоже традиция, которая очень полезна для процветания страны.

Беседовал Артур АРТЕЕВ

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На этой неделе Анна Семукова и ее средняя дочь Анастасия стали победителями конкурса фоторецептов «Шашлык-Пикник», который провела газета «Республика». Победители конкурса получили призы: Анна за первое место – приставку для цифрового телевидения, а Анастасия за второе место – набор для пикника (мангал, упаковка угля, шампуры, жидкость для розжига огня). Анна Семукова написала свой рецепт шашлыка в стихах, а Анастасия не только поделилась рецептом, но и рассказала, как семья вышла из положения, когда у них похитили мангал. Приз за третье место – набор для игры в бадминтон получит сыктывкарка Оксана Щербакова.

В Усть-Вымском районе проживает 232 семьи. В одной из этих семей – пять детей, в 33 семьях по четыре ребенка, в остальных по три ребенка.