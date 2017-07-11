В Усть-Цильме начались «горочные» гулянья

7 июля стартовал межрегиональный праздник «Усть-Цилемская горка», который проходит в рамках празднования 475-летия села.

В этот день в сквере историко-мемориального музея Андрея Журавского состоялась презентация проекта «Усть-Цильма заповедная», после чего на Народной поляне прошла первая «Горка». Через день в местечке Сов-хозное поле были организованы соревнования по конному спорту, в Усть-Цилемском культурном центре прошел музыкально-поэтический вечер члена Союза писателей России поэта Олега Чупрова.

10 июля состоялись Межрегиональная краеведческая конференция «Из какого мы рода-племени», творческий вечер самодеятельного композитора Леонида Макаренкова, на родовом доме Синцовых открыли мемориальную доску.

Основные торжества пройдут сегодня, 11 июля, и завтра. Во вторник на площади возле районной администрации развернется праздничное гулянье и Петровская ярмарка. На берегу Печоры пройдут соревнования по ловле рыбы на удочку, а также соревнования по водно-моторному спорту и силовые состязания. В десять часов вечера начнется народное гулянье «Петровщина». 12 июля площадкой для проведения мероприятий станет Народная площадь. Здесь будут организованы концерт, ярмарка, а также сам праздник «Усть-Цилемская горка». Завершится день дискотекой.

13 июля в Усть-Цилемском культурном центре состоится вечер памяти, посвященный доктору исторических наук, профессору Владимиру Чупрову.

Марина ЩЕРБИНИНА