В Усть-Цильме, в историко-мемориальном музее Андрея Журавского, открылась выставка «Алфавит духовный. Старообрядческий рисованный лубок из собрания Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург)».

Государственный музей истории религии обладает уникальной коллекцией старообрядческого рисованного лубка, который составляет собрание известного исследователя истории старообрядчества, археографа, члена-корреспондента Академии наук СССР Василия Дружинина. Основной областью научных интересов историка было коллекционирование и изучение художественного наследия старообрядцев Русского Севера: рукописных книг, икон, медного литья, резных крестов, а также рисованных лубков. Тематика рисованных картинок разнооб-разна. В их числе – листы, посвященные истории старообрядческого движения, портреты деятелей старообрядчества, изображение Выговского монастыря, иллюстрации к рассказам и притчам из литературных сборников, картинки, предназначенные для чтения и песнопения.

Благодаря грантовой поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» музеем А. Журавского приобретено оборудование, на котором достойно представлена выставка.

Марина ЩЕРБИНИНА