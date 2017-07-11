День рыбака для взрослых и детей

9 июля, в День рыбака, в поселке Комсомольск-на-Печоре состоялся традиционный конкурс «Суперрыбак – 2017».

Организаторами состязания ежегодно выступают администрация поселка Комсомольск-на-Печоре, управление культуры администрации Троицко-Печорского района, районный и сельский дома культуры. Согласно положению конкурса каждый участник должен прийти с собственной экипировкой: в сапогах и с рыболовными снастями, наживкой, котелком, спичками и ингредиентами для приготовления ухи.

В этом году состязание рыбаков-любителей чуть не сорвал сильный ливень, намочивший всех на старте конкурса. Но все проявили выдержку и терпение, никто из участников не покинул берег в парковой зоне поселка. В итоге самым удачливым рыболовом оказалась Светлана Коздерко из Якши. Второе место у Дмитрия Гамилова из Комсомольска-на-Печоре, третье – у Людмилы Шокало из этого же поселка.

А в Доме культуры Якши было организовано мероприятие для детей «Ловись, рыбка, большая и маленькая!». Разделившись на две команды, ребятня состязалась в различных конкурсах: «Веселый аквариум» – отгадывали загадки, «Ловкие руки» – наматывали на палку веревку, чтобы добраться до заветной рыбы, «Водоносы» – наливали с помощью своих ладошек воду в стаканчики, «Быстрые рыбаки» – ловили рыбку на импровизированные удочки, «Ловись, рыбка!» – пытались попасть «наживкой» в «лунку». Самым интересным моментом стала игра «Рыбалка», где ребята под музыку пытались сохранить своих рыбок, а у соперников поймать. За конкурсы детям выдавались печеньица, которые они в конце мероприятия разделили на всех поровну.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com