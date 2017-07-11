Качели для потомков Кöрт Айки

выковали участники кузнечного фестиваля в Корткеросе

Четвертый межрегиональный фестиваль кузнечного искусства «Кöрт Айка» прошел в минувшую субботу в чистом поле около корткеросского аэродрома. Свое мастерство на фестивале показали тридцать кузнецов. Представители этой редкой в наши дни профессии приехали из Финляндии, Эстонии, Санкт-Петербурга, Москвы, Кирова, Рыбинска, Мышкина, Вологодской и Ярославской областей, а также Сыктывкара, Сосногорска и Корткероса. Гостей из зрителей, по подсчетам организаторов, было не менее пяти тысяч человек.

В числе почетных гостей был и глава республики Сергей Гапликов. Он обошел сельские подворья района, пообщался с сельчанами, выковал монетку семейного счастья, поучаствовал в праздничных играх, приобрел сувениры, отведал корткеросской ухи и открыл праздник.

– Видза оланныд, дона войтыр! – обратился к участникам и гостям фестиваля Сергей Гапликов. – Здравствуйте, жители гостеприимной земли Кöрт Айки! Сегодня мы отмечаем удивительный праздник – День семьи, любви и верности! И я уверен, что наш фестиваль пройдет сегодня под этим девизом. Желаю всем участникам, чтобы они продемонстрировали свои самые лучшие творческие способности, а нам всем получить удивительное наслаждение и незабываемые эмоции от их труда!

Также глава республики напомнил, что фестиваль «Кöрт Айка» уже вырос из статуса районного праздника в фестиваль с международной славой.

Лидер «Коми войтыр» Алексей Габов напомнил, что на корткеросской земле родилась легенда про Кöрт Айку.

– Несмотря на то, что это был сильный, мужественный, желез-ный человек, но ожить он смог только от любви, – рассказал Алексей Габов. – А сегодня как раз День семьи, любви и верности.

Также с открытием фестиваля его участников и гостей поздравил руководитель администрации района Василий Гончаренко.

Артисты на сцене представили историю мифического кузнеца и богатыря Кöрт Айки (в переводе на русский – «Железный свекор»). Зрители увидели, как рос герой и как он побеждал врагов.

Пока кузнецы работали, а на главной сцене фестиваля выступали творческие коллективы, гости праздника могли ознакомиться с подворьями сел и деревень района и узнать, чем именно славится тот или иной населенный пункт. Все сельские поселения представили свои «визитные карточки» и подготовили угощения для гостей: ляз (кисель), шаньги, сур (пиво), черинянь (рыбные пироги)…

После церемонии открытия праздника Сергей Гапликов вместе с руководителем администрации главы Коми Михаилом Порядиным и главой района Василием Гончаренко отправились осматривать коми подворья. Везде их встречали хлебом-солью, предлагали попробовать деликатесы коми кухни, спеть или станцевать. На одном из подворий главу региона попросили попрыгать через скакалку, которую крутили две девушки. Сергей Гапликов, а за ним и Василий Гончаренко справились с этим заданием, продемонстрировав хорошую физическую форму.

На подворье села Пезмег главе республики предложили пройти под колодезным «журавлем» – по народной примете, это должно принести счастье. После этого Сергей Гапликов вытащил из сундука бумажку с пожеланием.

– Не останавливайся на достигнутом, стремись к новым высотам, и ты добьешься всего, – прочитал слух он. – Я об этом всегда говорю.

Завершая экскурсию по площадкам фестиваля, Сергей Гапликов одним ударом молота отчеканил себе монету на память.

Весь день на фестивале работал «Корткеросский Арбат». На этой площадке играли музыканты, художники и мастера-прикладники представляли свои работы. Для гостей были подготовлены насыщенная концертная программа, мастер-классы, круг-лые столы, смотры-конкурсы и выставки. Любители истории смогли увидеть реконструкцию боя воинов, воспевание кузнецов и свадебный обряд, проводимый кузнецами. А для ценителей кузнечного творчества прошла ярмарка-продажа «Чудеса кузнецов». Для детей на празднике обустроили игровую площадку, а любителей народных ремесел ждали мастер-классы. Кузнецы показывали, как куется металл. Некоторые из зрителей не только постучали по наковальне, но и выковали на память подкову на счастье.

Плетению из бересты желающих обучала корткеросский

мастер Людмила Королева. Одно из своих изделий она подарила Сергею Гапликову. Воспользовавшись предоставившейся возможностью, она пожаловалась главе на то, что в районе никак не могут найти помещения для большой этнографической коллекции, собранной ею и ее мужем, известным краеведом Анатолием Смилингисом. Из-за этого уникальные экспонаты коми быта сейчас хранятся где попало. Один берестяной оберег Людмила Королева подарила туристке из Японии – Такако Канакуре. Напомним, гостья из Страны восходящего солнца недавно посетила ижемский праздник «Луд», объехала самые интересные места Сыктывдинского района, а 8 июля побывала на кузнечном фестивале в Корткеросе. Работы российских кузнецов, праздничная атмосфера, местные сувениры и угощения – все ей очень понравилось.

Директор Сторожевской школы Ангелина Захаренко также не преминула возможностью обратиться к Сергею Гапликову: она предложила главе республики перед новым учебным годом встретиться в школе, которой руководит, чтобы обсудить проблемы образования.

Участники фестиваля – кузнецы выставили свои изделия на конкурс, чтобы зрители могли проголосовать за понравившуюся им работу. На одном столе стояли в ряд железные птицы, рыбы, лягушки, дельфины, бабочки и даже таракан. Здесь же был несгибаемый рыцарь печального образа – Дон Кихот. Зрители выбрали работу сосногорского кузнеца Игоря Пипкина – он выковал двух свадебных голубей в круге из ленточки.

Свой конкурс прошел и среди подворий. Первое место занял поселок Приозерный, второе – Додзь, третье – Намск.

По традиции ежегодно коллективными усилиями умельцев на глазах у зрителей создаются различные арт-объекты. Так были выкованы и установлены в Корткеросе трехметровая статуя Кöрт Айки и его железный трон. В этом году кузнецы ковали качели, которые романтично назвали – «Скамейка любви».

– Сейчас мы сообща сделаем основную работу, а затем я уже самостоятельно завершу качели, – рассказал «Республике» корткеросский кузнец Игорь Усачев. – Качели поставим в центре села.

В три часа пополудни прошло шоу ярославских силачей «Прорыв», в пять часов на площадке перед главной сценой состоялся «парад невест», а в девять часов вечера – концерт группы «Демо». Закончилось мероприятие праздничной дискотекой.

Артур АРТЕЕВ

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