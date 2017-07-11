Монди СЛПК помог открыть мост через Вычегду

Новая понтонная переправа сократит путь на большую землю шести тысячам сельчан

Новый понтонный мост через реку Вычегду торжественно открыли 5 июля в районе усть-куломского села Аныб и корткеросского поселка Подтыбок. Переправа не только соединила Корткеросский и Усть-Куломский районы, но и сократила выход на большую землю жителям нескольких населенных пунктов этих муниципалитетов. Соинвестором установки понтонного моста выступил Монди СЛПК.

Открытие моста стало настоящим праздником для сельских жителей, которые ранее только на пароме или по зимнему льду могли добраться на противоположный берег. Мост открывали с традиционным хлебом-солью (им приветствовали друг друга и гостей жители соседних районов), перерезанием красной ленточки и большим символическим ключом от моста. Самодеятельные коллективы района провели на мосту концерт: под аккомпанемент баяна звучали коми и русские народные песни. На церемонию собрались несколько сот сельчан, приехали гости из райцентров и Сыктывкара. После официальной части церемонии праздник продолжился на аныбском берегу Вычегды – здесь накрыли столы, на кострах варили уху из свежепойманной речной рыбы, кипели самовары и чайники.

Руководитель администрации Корткеросского района Василий Гончаренко рассказал журналистам, что в декабре минувшего года районная администрация обратилась к руководству архангельской судостроительной компании с предложением построить наплавной мост. Специалисты архангельской РЭБ морфлота изготовили и собрали понтон в сжатые сроки – менее чем за полгода. По большой воде понтонный мост на место установки в середине июня из Архангельска доставил теплоход-буксировщик «Василий Плохов». Благодаря договоренности с архангельским судостроительным заводом удалось в три раза уменьшить стоимость понтона – до 23 миллионов рублей.

Руководитель администрации соседнего Усть-Куломского района Сергей Рубан рассказал журналистам, что мост упростил и сократил путь в Сыктывкар более чем шести тысячам жителей двух сельских районов. В начале июля прошлого года транспортная прокуратура закрыла паромную переправу в районе Аныба. После этого паром перевозил только спецтранспорт: полицию, скорую помощь, пожарную технику, доставлял продукты и пенсии. На пароме было запрещено перевозить единственный в заречье пассажирский автобус. Это вынуждало жителей в объезд переправы делать крюк более чем в сотню километров и добираться до Сыктывкара через Усть-Куломский район.

Средства на мост были выделены из районных и республиканского бюджетов. Также в софинансировании социально значимого проекта участвовала компания Монди СЛПК – на понтонный мост через Вычегду возле села Аныб в рамках социального партнерства районам было выделено 2 миллиона 432 тысячи рублей.

– По роду своей работы мы общаемся с местным населением, в том числе и Усть-Куломского и Корткеросского районов. Мы знаем, какое значение имеет установленный мост для жителей Кереса, Эжола, Лаборема, Уръеля, Аныба, Руча, Деревянска, это почти круг-логодичное транспортное сообщение, – прокомментировала событие начальник отдела сертификации и экологии Службы лесопользования Управления лесообеспечения Монди СЛПК Марина Королева. – Мне очень приятно сознавать, что компания Монди участвует в софинсировании такого важного объекта. Это один из ярких примеров адресной помощи населению районов, где компания ведет свою деятельность.

Василий Гончаренко добавил, что переправа в районе Аныба сегодня одна из самых современных в Коми. Действительно, другого такого моста в республике пока нет. Здесь работает освещение как автомобильной дороги, так и пешеходной, а по мосту могут переезжать тяжеловесы грузоподъемностью до восьмидесяти тонн. Не требуется сколка льда в зимний период. Мост будет работать практически круглогодично, только на период весеннего половодья его будут временно убирать.

По словам Василия Гончаренко, мост даст возможность изменить отношение к территории, которая находится за рекой, – а это часть Усть-Куломского района и корткеросского сельского поселения Керес. Постоянная переправа даст толчок развитию в районах сельского хозяйства, деревообработки и бизнеса.

Добавим, что мост предназначен для двустороннего движения в одну полосу автотранспорта. Понтонная часть моста состоит из трех понтонов (модулей), соединенных между собой, с берега связана переходными мостками (аппарелями). Для прохода маломерного флота предусматривается пролет под грузовыми аппарелями левого берега. На палубе понтонов по всей длине уложен сплошной деревянный настил шириной 4,8 метра для одной полосы. На оконечностях понтонов со стороны берегов устанавливаются механические шлагбаумы, открывающиеся в горизонтальном направлении. Открытие и закрытие шлагбаумов производится вручную. В качестве источника электроэнергии на мосту принимается береговая энергосистема – сейчас к мосту подводят электричество.

Артур АРТЕЕВ

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