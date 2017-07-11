Переворот сознания

Форум «Инноватика» учит мыслить и действовать по-новому

Порядка 180 молодых людей до 30 лет из всех городов и районов республики приняли участие в VII Республиканском молодежном форуме «Инноватика: Крохаль – 2017». Форум, посвященный Году экологии, проходил с 3 по 7 июля в одном из самых живописных мест Ухты – на учебно-геодезической базе «Крохаль» и в санатории-профилактории «Планета Университет» при Ухтинском государственном техническом университете. Организаторами выступили Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, УГТУ, СГУ имени Питирима Сорокина, Республиканский центр поддержки молодежных инициатив. В торжественной церемонии открытия и закрытия форума принимал участие глава Коми Сергей Гапликов.

На открытии Сергей Гапликов и председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада, директор РИЦ «ТАСС Северо-Запад» Александр Потехин передали свои пожелания с большого видеоэкрана, перед которым в фирменных футболках «Инноватики» собрались сотрудники и студенты УГТУ, представители предприятий-партнеров, молодые специалисты и представители администрации Ухты.

Практически в течение недели на форуме работали восемь тематических площадок, на которых их участники встречались с экспертами и спикерами – специалистами в различных отраслях. Темы площадок: «Ты – предприниматель», «Кадры государственной молодежной политики», «Молодежные медиа», «Волонтерство», «Молодежное самоуправление», «Технопарк», «Патриотизм» и «Творчество».

По словам директора форума – директора Республиканского центра поддержки молодежных инициатив Сергея Жеребцова, кураторы площадок и эксперты должны были за несколько дней перевернуть сознание участников «Инноватики» и отпустить домой совершенно по-новому мыслящих людей. И, похоже, им это удалось.

Мощную информационную поддержку получил форум благодаря новому проекту «Инноватики» – площадке «Молодежные медиа», куратором которой выступила команда информационного агентства БНК под руководством главного редактора Алексея Лазарева.

В рамках работы площадки были созданы два конкурирующих между собой информационных агентства: «Север» и «Запад», с которыми работали журналисты агентства БНК Дмитрий Шахов, Александра Савеня и приглашенные эксперты: выборный технолог по интернет-блоку Андрей Таштимиров и руководитель проекта «Жесть Коми» – одного из самых посещаемых пабликов в республике проект-менеджер ООО «Росинтертех» Валерия Таштимирова. Кураторы обучали молодых медийщиков, как грамотно визуализировать информацию, с чего начинать старт в социальных сетях, продвигая свои группы, как выстраивать интервью, не боясь задавать «неудобные» вопросы, как избавляться от «журналистских» комплексов, как определять ключевые точки форума и правильно позиционировать их в сетях. В один из дней форум посетил фотограф БНК Юрий Кабанцев, который дал участникам азы профессиональной фотожурналистики.

В результате работы команд на сайте и в социальных сетях непрерывно выкладывалась информация, репортажи с площадок, интервью со спикерами и экспертами, оценки участников форума. Естественно, все сопровождалось огромным количеством видео- и фотоматериалов.

За дни работы площадки с участниками встречались известные личности. Эксперт Антон Мельников – писатель, кандидат психологических наук, мастер спорта по автоспорту, с 2002-го по 2012 год преподавал в Академии госслужбы при Президенте РФ, а также в Российском государственном социальном университете, Институте международного права и экономики имени А.Грибоедова. Эксперт представил свое видение таких понятий, как малая родина и патриотизм, объяснил, когда формируется это чувство, рассказал об особенности патриотизма в России и последствиях в случаях неверного толкования этого явления. Тема в режиме интерактива обсуждалась в большом шатре.

На площадке также побывала ежегодная гостья «Инноватики» – главный редактор информационной программы «День» в Ухте Наталья Крутских, с помощью которой молодые журналисты побывали в главной управляющей компании города, сделали репортаж о ЖКХ.

Член комиссии по экономическому развитию и комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, генеральный директор Коми республиканской типографии Анна Чуракова рассказала начинающим медийщикам о работе комиссии по СМИ. С участниками она также обсудила вопросы вступления в силу закона губернаторских затрат на пиар, поддержку СМИ и низкие журналистские зарплаты в региональных печатных изданиях.

Форум посетил заместитель начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Евгений Зелинский, который представил молодежи проект «Городские легенды», созданный в 2014 году. Проект был направлен на поддержку общественных инициатив, когда само население решает вопросы обустройства городской среды.

О рисках и угрозах, поджидающих современное общество в «мировой паутине», и о том, как обращаться со своими и чужими персональными данными, форумчанам рассказала заместитель начальника управления безопасности республиканского Центра информационных технологий Кристина Осипова.

На площадке «Кадры государственной молодежной политики» Сергей Жеребцов встречался с активистами молодежных движений и специалистами районных администраций, которые в своих муниципалитетах занимаются реализацией молодежной политики. Участники обсуждали такие вопросы, как формирование государственной программы «Молодежь Республики Коми» на 2017 – 2020 годы.

Не менее важные задачи поставила программный директор форума и куратор площадки «Волонтерство» Ольга Бабюк. Эта секция собрала участников, развивающих добровольчество в Коми. На площадке прошли встречи с региональным координатором ВОД «Волонтеры-медики» Миланой Босенко, с координатором волонтерских программ национального парка «Югыд ва» Ксенией Стаценко и главным специалистом по реализации проектной деятельности регионального отделения партии «Единая Россия» Анной Душейко. Девушки рассказали участникам о медицинском, экологическом и международном волонтерстве. Принципом последнего является своего рода бартер: знакомясь с культурой другой страны, оказывай помощь.

Впервые на форуме «Инноватика: Крохаль – 2017» работала секция «Творчество», которая объединила участников и экспертов, считающих это направление деятельности для себя основным. Куратор площадки Екатерина Никандрова отметила, что за несколько дней работы им удалось достичь главного – сформулировать понимание того, каким должно быть молодежное творчество.

За несколько часов эксперты этой площадки – педагоги колледжа культуры имени В.Чисталева дали слушателям общее понимание принципов проектирования в культуре и организации массовых мероприятий. Эксперт Надежда Гусева рассказала об основных понятиях проектной деятельности. Именно с проекта, отметила она, начинается любое крупное мероприятие. Проект позволяет его организаторам и режиссерам рационально оценить имеющиеся ресурсы и спланировать предстоящую работу по блокам.

Ее коллега, известный в республике режиссер Галина Алешина, поведала о нюансах процесса планирования и непосредственной организации мероприятий с упором на молодежные события.

Креативный директор фестиваля популярной культуры «Сыр-кон», сотрудник республиканской юношеской библиотеки Прокопий Уляшов в своей лекции «Фестиваль комиксов своими руками, или Как мы собрали гиков и при чем тут сыр» поделился с участниками площадки опытом проведения первого в республике крупного мероприятия для поклонников комиксов, видеоигр, научной фантастики, аниме, косплея и настольных игр.

Слушатели, среди которых были преимущественно сотрудники организаций культуры региона, в том числе из районных библиотек, получили ответы на многие вопросы. В частности, как «Сыр-кон» помог привлечь читателей в библиотеку и как происходил поиск участников фестиваля.

В предпоследний день форума площадку «Творчество» посетили еще два эксперта. Это народный мастер России по художественной обработке бересты Артем Чичкарев и лауреат выставки декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года – 2016» в номинации «Игрушка» Ольга Томилова. Народный мастер рассказал о своем легендарном педагоге, уникальном мастере по работе с берестой Михаиле Кочеве, который определил творческую судьбу своего ученика. Ольга Томилова поведала о том, как традиции ее малой родины – Усть-Цильмы подсказывают ей направление в творчестве.

На площадке «Технопарк» участники решали вопросы бизнеса, знакомились с теорией решения изобретательских задач (ТРИЗ), разработанной еще советскими специалистами и со временем разошедшейся по всему миру. Основная идея ТРИЗ – найти самое сильное, идеальное решение. Участники площадки разобрали порядка сорока примеров алгоритмов действий в той или иной ситуации, в том числе бытовой и технической. Еще одна тема площадки – 3D-сканеры и принтеры и их использование. Помимо того, «технари» ознакомились с качеством различных материалов, осваивали на практике азы робототехники.

Почетным гостем «Инноватики» стал Дмитрий Шатохин – член Совета Федерации России от Рес-публики Коми. Сенатор прочел часовую лекцию для всех участников форума по теме «Молодежная политика в современных условиях».

На лекции затронули вопросы сложной экономической ситуации, отсутствия рабочих мест и оттока молодых специалистов из «холодных регионов» в поисках достойной заработной платы. Тем не менее сенатор подчеркнул, что такие форумы, как «Инноватика», собирающие столько думающей, мыслящей молодежи, внушают надежду на большое экономическое будущее России.

В рамках форума прошел конкурс молодежных проектов. Победителей конкурса «Конвейер проектов» награждал прибывший на закрытие форума глава республики Сергей Гапликов.

Глава региона отметил, что все итоговые проекты обязательно будут взяты на вооружение.

– Я верю в вас, в будущее рес-публики. Верю в ту важную составляющую, которую наш регион несет в целом для развития страны. Вы – та надежная опора, на которую я рассчитываю в будущем, которая будет помогать реализовывать идеи, – сказал Сергей Гапликов.

Руководитель региона наградил победителей «Конвейера проектов». Всего на конкурс было подано 26 заявок, в финал вышли девять. Их авторы получили на реализацию инициатив от 15 до 30 тысяч рублей.

Помимо того, на форуме Сергей Гапликов поддержал инициативу по созданию в Коми регионального молодежного патриотического движения. Идею создания движения озвучил председатель совета волонтерских объединений Ухтинского госуниверситета Анатолий Чемезов. Он отметил, что у молодежи сегодня зачастую нет четкого понимания, куда идти и что делать, отчего появляется желание искать возможности самореализации за пределами малой Родины. По словам Анатолия Чемезова, молодые люди могли бы внести свой вклад в развитие республики, в частности, принимая участие в отраслевых экспертных советах и представляя там свои предложения.

Сергей Гапликов согласился с молодым человеком и поручил региональному минобрнауки и правительству республики проработать этот вопрос.

В ходе общения Сергей Гапликов ответил также на вопросы о жизненной мотивации, литературных предпочтениях, о трудоустройстве и досуге молодежи. Говоря о приближающемся 100-летии республики, которое будет отмечаться в 2021 году, руководитель региона заявил, что очень рассчитывает на молодежь, их инициативы и проекты, чтобы достойно встретить юбилей родного края. Он подчеркнул, что видит Республику Коми как глобальный транспортный, интеллектуальный, организационный хаб для реализации природных запасов Приарктического региона и формирования нового Северного морского пути.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото предоставлено участниками форума