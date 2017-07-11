Бизнес на незаконной миграции

Заместитель прокурора Республики Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей Усинска и Печоры, которые обвиняются в организации незаконного пребывания на территории РФ иностранных граждан, совершенной организованной группой (п. «а» ч.2 ст.322.1 УК РФ).



По версии следствия, трое жителей Усинска и их знакомый из Печоры в 2015 году решили организовать бизнес по незаконной миграции иностранцев на территорию Республики Коми. За денежные вознаграждения они оказывали содействие иностранным гражданам, в том числе тем из них, кто находится в Российской Федерации нелегально, в получении документов, предоставляющих право на проживание и осуществление трудовой деятельности. Сообщники изготавливали поддельные миграционные карты, медицинские справки и другие документы. К участию в незаконной деятельности они привлекли чиновницу УФМС России по Республике Коми, которая за взятки на основании заведомо поддельных документов осуществляла фиктивную регистрацию иностранцев. В результате действий сообщников 13 иностранных граждан незаконно получили документы, легализующие их пребывание на территории республики, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Уголовное дело в отношении чиновницы миграционной службы Печоры, а также все факты фиктивной регистрации иностранцев и изготовления поддельных документов выделены в отдельные производства и переданы в соответствующие правоохранительные органы.

Уголовное дело в отношении четверых участников организованной группы направлено для рассмотрения по существу в Усинский городской суд Республики Коми. Расследование по делу осуществлено региональным Управлением ФСБ.

Подготовила Лина ПЕРОВА