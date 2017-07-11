Рок-фест на Сосногорской земле

В минувшие выходные в Сосногорске прошел 24-й республиканский фестиваль исполнителей джаз-, рок-, фолк- и популярной музыки. По уже сложившейся традиции площадкой для двухдневного творческого марафона вновь стал лыжный стадион «Черемушки».

Первый фестивальный день был посвящен хард-року и металлу. Своим творчеством зрителей порадовали группы «AERON», «РестАрт», «Форпост», «Edvin King», «DEFINER», «Диверсант» и «Изнутри».

Второй день получился более легким по звуку, но не менее жарким по накалу страстей. На сцене выступили сосногорские вокалисты и музыканты Анатолий Савин, Галина Попеско и Марина Осколкова, а затем гости – группы «Red Rum», «Billie’s Bounce», «Адаль», «Фракция» и «The Jokers».

Кстати, не одной музыкой запомнится сосногорский праздник. Публику зазывали всевозможные тематические площадки, ярмарка изделий народных мастеров, развлекали ковбои и рыцари, шаржисты и мастера мехенди. С показательными номерами выступили воспитанники сосногорской секции рукопашного боя и члены страйкбольного клуба «Отдел К».

Гости фестиваля могли также принять участие в акции «Палатка добра», организованной в рамках Года добрых дел в республике. В палатке разместился благотворительный бокс для сбора средств в помощь детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении: Кире Наумовой, Кириллу Жаренкову, Ивану Лисицыну.

По окончании музыкального марафона состоялся гала-концерт, в ходе которого состоялась церемония награждения лучших коллективов и исполнителей. Ее открыл один из основателей фестиваля, бессменный технический директор праздника Владимир Бесслер.

– Наши музыканты – это «кровь» фестиваля. Кто-то в результате различных голосований получит сегодня призы. Но я уверен, что наград заслуживают абсолютно все, – обратился Владимир Бесслер к главным героям фестиваля, вручая им дипломы за участие в музыкальном марафоне.

Награды «За верность фестивалю» вручил генеральный директор Сосногорской швейной фабрики, депутат Госсовета Коми Дмитрий Кологривый. Это предприятие – многолетний партнер рок-феста. Дипломы получили сыктывкарская групп «DEFINER», которая не пропускала пять последних фестивалей, и печорская «Фракция», участвующая в сосногорском празднике с 1999 года.

Награды «За национальный колорит» удостоена исполнительница из Усогорска Анна Ульянова – она открывала нынешний фестиваль. Диплом девушке вручила министр национальной политики РК Елена Ермолина. Также награды были вручены «открытию» фестиваля «Billie’s Bounce» из Ухты и победившим в народном интернет-голосовании группам из Сыктывкара «DEFINER» и «Диверсант».

Обладателей главных наград фестиваля выбрали сами его участники. Третье место заняла воркутинская группа «Форпост», второе место – ухтинский коллектив «Изнутри», а победителем стал «The Jokers» из «северной жемчужины».

Завершился музыкальный праздник выступлением санкт-петербургской группы «Декабрь».

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com