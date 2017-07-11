Проблемы ухтинского Югэра на контроле главы Коми

В ходе рабочей поездки в Ухту глава Коми побывал в городском микрорайоне Югэр и дал ряд поручений местным властям по вопросам благоустройства территории.

Во время встречи жители посетовали на отсутствие детской площадки и необходимость ремонта проездов во дворах. Сергей Гапликов сообщил, что площадка появится уже в этом году, но жителям необходимо будет самим заниматься вопросами ее содержания. Глава региона предложил создать инициативную группу из местных жителей, которые будут принимать активное участие в благоустройстве территории и следить за порядком в микрорайоне, в том числе за сохранностью будущей детской площадки. Необходимую поддержку в организации этой работы окажет муниципалитет. Кроме того, администрации города рекомендовано учесть предложения жителей при установке детской площадки.

Комплексное благоустройство дворов будет выполнено в следующем году. План по ремонту дорог и дворов на этот год уже утвержден, поэтому капитальные работы по асфальтированию в микрорайоне предполагается провести в следующем году. По поручению главы региона муниципальные власти рассмотрят возможность проведения в этом году частичного ямочного ремонта.

Жительница микрорайона Юлия Потапова, проживающая в доме, который находится на балансе муниципалитета, пожаловалась на подтопление подвала талой водой в весенний период. По поручению главы Коми уже в ближайшее время здесь будут проведены работы по подсыпке щебня, чтобы предотвратить подтопление.

По итогам поездки Сергей Гапликов заявил, что через месяц проконтролирует исполнение поручений по благоустройству.

Пресс-служба главы и правительства РК

Фото rkomi