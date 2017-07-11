Ухтинский Дворец культуры преобразится

В Ухте продолжаются работы, финансируемые из средств гранта главы Республики Коми.



Как сообщает пресс-служба администрации города, половина 40-миллионного гранта направлена на проекты Дворца культуры. Сегодня здание городского ДК внешне напоминает большую стройплощадку: в рамках одного учреждения сосредоточено пять объектов строительства, или реконструкции.

14 360 000 грантовых рублей направлено на ремонт вертикальных и горизонтальных поверхностей стилобата учреждения, где традиционно проходят массовые городские праздники. Рабочие снимают старую плитку, начинается укладка новых бетонных плит. В отделке вертикальных поверхностей – «лица» стилобата будут, скорее всего, использованы плиты из гранита.

Благоустраивают и запасные входы. Подрядная организация должна завершить ремонт стилобата Дворца культуры и сопутствующие работы до 10 августа.

Часть гранта выделена на работы в фойе второго этажа. Внутри здания ремонтируют стены, пол, потолки и витраж. Ремонт идет и в самом фойе, но уже на средства, выделенные ООО «Газпром трансгаз Ухта». На эти средства также производится ремонт фасада Дворца культуры, работы будут завершены ко Дню республики.

Муниципалитет из средств местного бюджета в настоящее время финансирует ремонт кровли учреждения – второй этап выполнен на 90 процентов, третий этап завершится в середине августа.

Кроме того, в ухтинском ГДК ожидают поставки сценического комплекса с подиумом и комп-лектом светотехнического оборудования (статическими и динамическими светоприборами). Договор на поставку заключен, сумма контракта – 4 500 000 рублей также оплачивается из средств гранта главы Коми. До 15 августа комплекс поступит в Ухту.

В монтажных работах примут участие внешние специалисты, но директор городского Дворца культуры Людмила Белозерова уверена, что обслуживанием сцены в дальнейшем будут заниматься сотрудники учреждения:

Полностью обновленным городской Дворец культуры предстанет ухтинцам во время мероприятий, посвященных 96-летию Республики Коми и 88-летию Ухты, в августе текущего года.

Лина ПЕРОВА