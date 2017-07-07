Дорожная терминология нуждается в единообразии

Пятого июля в Благовещенске состоялось совместное заседание Парламентских Ассоциаций Северо-Запада России и Дальнего Востока и Забайкалья. В мероприятии приняла участие председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, вынесшая на обсуждение коллег законодательную инициативу, связанную с дорожной деятельностью.

В настоящее время понятия «автомобильные дороги» и «дороги» в различных законах имеют разное содержание, а понятие «улично-дорожная сеть» не закреплено ни в одном из федеральных законов.

– В результате возникает путаница, которая влияет на работу органов местного самоуправления по содержанию и обслуживанию дорог, улиц и проездов. Суды и представители ГИБДД по-разному трактуют эти определения при рассмотрении дел об административных нарушениях за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения. В итоге ответственность несут администрации муниципалитетов, – рассказала Надежда Дорофеева.

В то же время муниципалитеты не могут выделять средства на ремонт и содержание «автомобильных дорог», так как это будет являться для них нецелевым использованием средств.

Для исключения этой правовой коллизии Госсовет Коми предложил законодательно определить понятие «улично-дорожная сеть», а также исключить разночтение понятий «автомобильные дороги» и «дороги». Кроме того, предлагается закрепить за конкретными органами МСУ полномочие по содержанию улиц и объектов улично-дорожной сети, а также предоставить им возможность осуществлять полномочия по содержанию объектов улично-дорожной сети за счет средств муниципального дорожного фонда.

Участники межпарламентского объединения единогласно поддержали эту инициативу.

Пресс-служба Госсовета РК