Рабочий визит в северную жемчужину

Седьмого июля глава региона Сергей Гапликов посетил Ухту, где проинспектировал дорожно-ремонтные работы, осмотрел ряд производственных объектов и встретился с участниками молодежного образовательного форума «Инноватика: Крохаль – 2017».

В рамках визита глава Коми осмотрел производственные цеха племхоза «Ухта – 97», который занимается производством молока, мяса, переработкой молока, является племенным заводом по разведению холмогорской породы. Продукция реализуется через собственную торговую сеть, а также поставляется в 30 розничных магазинов, организации общепита, бюджетные учреждения Ухты и Сосногорска. В 2016 году объем выручки от реализованной продукции составил 75,4 миллиона рублей.

Поголовье крупного рогатого скота – свыше 900 голов, в том числе 402 головы коров. В 2016 году произведено 1,9 тысячи тонн молока. При этом организацию отличает высокая продуктивность коров – 4696 кг (на 7,9 процента больше, чем по в среднем по рес-публике).

В хозяйстве работает свыше 100 человек. Среднемесячная зарплата здесь составляет около 26 тысяч рублей. При этом рабочих кадров не хватает – конкуренцию составляют крупные промышленные предприятия, предлагающие соискателям более выгодные условия оплаты труда. В связи с этим предприятие намерено реализовать проект по строительству роботизированной фермы стоимостью 72 миллиона рублей. Источник реализации проекта – собственные средства предприятия.

– Около половины продукции нашего предприятия поступает в детские сады, школы, больницы. Она пользуется спросом у местных жителей, которые понимают разницу между натуральной кисло-молочной продукцией и товарами с использованием добавок. Если бы не дальние расстояния, могли бы торговать и с другими регионами. До конца года планируем увеличить ассортимент сыров, – сообщил директор племхоза Виктор Порядков.

Сергей Гапликов вручил работникам предприятия благодарности и грамоты, отметив их вклад в развитие сельхозотрасли.

Также в рамках рабочего визита в муниципалитет Сергей Гапликов объехал ремонтные участки дорог и проверил качество проводимых работ. Руководитель администрации города Магомед Османов проинформировал, что на проблемных участках двух городских проспектов – Ленина и Космонавтов – работы уже идут полным ходом. Запланированы капитальные работы на проспекте Космонавтов, набережной Газовиков, улице 30 лет Октября. План дорожных работ формировался при участии депутатов горсовета и полученных наказов от жителей.

Всего в этом году на капитальный ремонт дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов и ремонт улиц предусмотрено 159 миллионов рублей. Это средства республиканского бюджета в размере 129 миллионов рублей, в том числе грант главы региона 20 миллионов рублей и 30 миллионов из городского бюджета. В рамках дорожной кампании будет отремонтировано свыше 100 тысяч квадратных метров дорожно-уличной сети и дворов.

– Контролируйте график и качество дорожно-ремонтных работ. Необходимо охватить максимальное число дорог, нуждающихся в ремонте, и привести их в должное состояние, чтобы у ухтинцев не было претензий к состоянию дорожной сети, – подчеркнул Сергей Гапликов.

Пресс-служба главы и правительства РК