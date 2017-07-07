Поезд «Сияние Севера» выставлен на продажу

Туристический поезд «Сияние Севера», находящийся в собственности Республики Коми, выставлен на продажу. Это уже не первая попытка избавиться от неликвидного актива, ведь ежегодное содержание престижного состава обходится региональной казне в 12 миллионов рублей. В октябре прошлого года поезд пытались продать за 267 миллионов 500 тысяч. Нынешняя начальная цена – немногим более 250 миллионов рублей. Информация о проведении аукциона размещена на сайте минимущества Коми.

В состав туристического поезда входят: вагон с шестью купе класса «Бизнес», вагон с пятью купе увеличенного размера класса «Люкс», вагон-ресторан на 24 посадочных места и вагон-салон на шесть VIP-пассажиров.

Срок приема заявок на участие в аукционе по 4 августа 2017 года. Аукцион в электронной форме состоится утром 9 августа 2017 года.

Напомним, поезд «Сияние Севера» презентовали шесть лет назад, в августе 2011 года. Журналистам показали два вагона класса «Спальный люкс» и вагон-ресторан. В каждом купе отдельный санузел, душ, кондиционер, спутниковое телевидение, интернет, DVD-проигрыватель и даже халат с тапочками. Нижние спальные полки можно разложить как двуспальные кровати. Специально для пишущей и снимающей братии был организован презентационный тур от Микуня до Воркуты и обратно.

Планировалось, что туры на поезде «Сияние Севера» будут пользоваться спросом у иностранцев, которые хотели бы в комфортных условиях добраться до самых отдаленных районов Коми края. Были разработаны два маршрута: «Удорская Чудь» (из Сыктывкара до Кослана и обратно, с обзорной экскурсией, рыбалкой и чаепитием в чуме) и «Печорский Меридиан». Но ожидаемого туристического ажиотажа не случилось. Возможно, отпугнула немалая стоимость путевки – 350 долларов.

Артур АРТЕЕВ

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