Пассажиры пригородных поездов могут получить призы

АО «Северная пригородная пассажирская компания» до 1 сентября 2017 года проводит акцию «Мобильный пассажир».

Участниками акции становятся пассажиры, совершившие 100 поездок в пригородных поездах. Они станут обладателями ценных призов от компании. Главное условие акции – все 100 проездных документов должны быть приобретены через мобильное приложение «Пригород». Учитываются поездки, совершенные со времени запуска приложения – с декабря 2016 года.

Мобильное приложение позволяет оформлять полные и детские билеты, а также квитанции для провоза животных. Оплата осуществляется банковской картой. Приложение доступно бесплатно для пользователей платформ Android (Google Play) и iOS (Apple Store). Полная информация о порядке пользования мобильным приложением размещена на официальном сайте АО «Северная пригородная пассажирская компания» sevppk.ru.