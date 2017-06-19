«Зарань» создает гигантскую летопись

Книга с листами пять на семь с половиной квадратных метров станет одной из декораций на XIV Всероссийском фестивале самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка», который пройдет в Выльгорте в конце июня.

Как рассказала «Республике» руководитель Дома народных ремесел «Зарань» Елена Меникова, концепция праздника подра-зумевает демонстрацию «летописи района» – истории от Стефана Пермского до наших дней. Гигантская книга с листами из плотной ткани будет «перелистываться» во время театрализованного представления. Сотрудникам «Зарани» поручено сделать «старинную» часть книги, повествующую об истории создания Стефаном Пермским древней коми азбуки – анбур.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Дома народных ремесел «Зарань»