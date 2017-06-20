Минздрав Республики Коми: Советы путешественнику

Путешествие – это всегда довольно хлопотное и отчасти рискованное предприятие. Большое число больших и маленьких неприятностей подстерегает туриста в дороге: ошибки в билетах, забытые вещи, уличные воришки, непредвиденные расходы. Для того, чтобы успешно пройти эту «полосу препятствий» человек должен быть, по крайней мере здоров и уж наверняка не заболеть во время самого путешествия, чтобы не оказаться беспомощным на «чужой территории». А этому есть множество предпосылок: мало кто может пройти мимо пышущего национальным колоритом местного рынка, а в жару ведь так и хочется выпить прохладительного напитка любой ценой, а разве можно устоять перед купанием в жаркую погоду в какой-нибудь дивной реке в живописном и желательно малообитаемом месте? Прогулка по городу, прогулка по лесу, а уж тем более джунглям, неужели можно отказаться от того, ради чего собственно человек и проделал такой длинный путь? … А если вместе с Вами маленький путешественник? Как его уберечь от всех неприятностей и не испортить отдых?



1. Отправляться в отпуск нужно абсолютно здоровым. У здорового организма больше шансов противостоять недугу и самостоятельно справиться с ним. Отправляться в тропики из нашей зимы – не самый хороший подарок нашей иммунной системы, поэтому время и место для будущей поездки желательно планировать так, чтобы не было резких температурных скачков. В особенности это касается лиц с хроническими заболеваниями и маленьких детей. Детям первых 3-х лет жизни вообще нежелательны поездки за пределы соседней климатической зоны, т.е начать можно со средней полосы, на следующий год съездить на побережье Чёрного или Азовского морей (особенно хорошо детям подходит климат Крыма), а с 3-4 лет, когда малыш окрепнет, можно предпринять и более дальнее путешествие.

2. Перед поездкой обязательно посетите своего участкового врача (терапевта и педиатра). Доктор оценит состояние Вашего здоровья, посоветует какие-либо препараты из группы адаптогенов для уменьшения проявлений акклиматизации, подскажет о заболеваниях, которые распространены в той местности, куда Вы направляетесь. Помните, что поездки в некоторые страны требуют обязательной вакцинации от ряда инфекционных заболеваний.

3. В аптечку не забудьте положить препараты первой помощи при ОРЗ или кишечной инфекции: антибактериальные, сорбенты, спазмолитики, жаропонижающие. Сформировать аптечку правильно Вам также поможет участковый врач.

4. На многих курортах есть проблемы с питьевой водой. Ни в коем случае не употребляйте воду неизвестного происхождения или из природных водоёмов и бассейнов. Пейте только кипячёную или бутылированную воду.

5. Мойте руки перед приёмом пищи! По непонятной причине об этом простом правиле большинство наших соотечественников забывает. Не лишним будет иметь с собой гигиенические салфетки или гель для обработки рук.

6. Купайтесь только в специально отведённых для этого местах.

7. Современные курорты предполагают обязательную систему кондиционирования воздуха – в номере, в транспорте и т.д. Не злоупотребляйте этим; помните, что безопасным является мгновенный перепад температур не более, чем в 6 градусов. Старайтесь не располагаться непосредственно под струёй холодного воздуха. Неправильное пользование кондиционером – одна из самых частых причин простудных заболеваний на отдыхе.

8. При первых симптомах заболевания (повышение температуры, насморк, кашель, нарушение стула, рвота, боли в животе) обращайтесь к врачу.

9. При возвращении для организма необходима акклиматизация. Старайтесь вернуться с отпуска не в последний его день, чтобы организм поработал «в щадящем режиме». При необходимости – обращайтесь к своему врачу. Не секрет, что наиболее часто проблемы со здоровьем во время отдыха происходят «по вине» различных микробов: это и известные нам возбудители респираторных и кишечных заболеваний, а также ряд «экзотических» болезней, характерных для определённого региона. Ниже мы приводим несколько простых рекомендаций по профилактике инфекционных заболеваний во время путешествия.1. Отправляться в отпуск нужно абсолютно здоровым. У здорового организма больше шансов противостоять недугу и самостоятельно справиться с ним. Отправляться в тропики из нашей зимы – не самый хороший подарок нашей иммунной системы, поэтому время и место для будущей поездки желательно планировать так, чтобы не было резких температурных скачков. В особенности это касается лиц с хроническими заболеваниями и маленьких детей. Детям первых 3-х лет жизни вообще нежелательны поездки за пределы соседней климатической зоны, т.е начать можно со средней полосы, на следующий год съездить на побережье Чёрного или Азовского морей (особенно хорошо детям подходит климат Крыма), а с 3-4 лет, когда малыш окрепнет, можно предпринять и более дальнее путешествие.2. Перед поездкой обязательно посетите своего участкового врача (терапевта и педиатра). Доктор оценит состояние Вашего здоровья, посоветует какие-либо препараты из группы адаптогенов для уменьшения проявлений акклиматизации, подскажет о заболеваниях, которые распространены в той местности, куда Вы направляетесь. Помните, что поездки в некоторые страны требуют обязательной вакцинации от ряда инфекционных заболеваний.3. В аптечку не забудьте положить препараты первой помощи при ОРЗ или кишечной инфекции: антибактериальные, сорбенты, спазмолитики, жаропонижающие. Сформировать аптечку правильно Вам также поможет участковый врач.4. На многих курортах есть проблемы с питьевой водой. Ни в коем случае не употребляйте воду неизвестного происхождения или из природных водоёмов и бассейнов. Пейте только кипячёную или бутылированную воду.5. Мойте руки перед приёмом пищи! По непонятной причине об этом простом правиле большинство наших соотечественников забывает. Не лишним будет иметь с собой гигиенические салфетки или гель для обработки рук.6. Купайтесь только в специально отведённых для этого местах.7. Современные курорты предполагают обязательную систему кондиционирования воздуха – в номере, в транспорте и т.д. Не злоупотребляйте этим; помните, что безопасным является мгновенный перепад температур не более, чем в 6 градусов. Старайтесь не располагаться непосредственно под струёй холодного воздуха. Неправильное пользование кондиционером – одна из самых частых причин простудных заболеваний на отдыхе.8. При первых симптомах заболевания (повышение температуры, насморк, кашель, нарушение стула, рвота, боли в животе) обращайтесь к врачу.9. При возвращении для организма необходима акклиматизация. Старайтесь вернуться с отпуска не в последний его день, чтобы организм поработал «в щадящем режиме». При необходимости – обращайтесь к своему врачу. Помните: Ваше здоровье в Ваших руках!

Желаем приятного отдыха! С.Л. Казаковцев, врач-инфекционист ГУ «Республиканская инфекционная больница».