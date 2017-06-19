Воркутинский план развития моногорода признан лучшим

Воркутинские специалисты, отобранные в команду по управлению проектом развития моногорода, завершили соответствующее обучение. Команда заполярного города выезжала на пять очных модулей обучения и по их итогам разработала два проекта: по программе социально-экономического развития города и созданию комфортной городской среды. Второй по решению компетентной комиссии был признан лучшим в номинации «Социально значимый проект», сообщает пресс-служба воркутинской администрации.

Напомним, в настоящее время статус моногорода присвоен 319 муниципалитетам страны, в том числе Воркуте, Инте, Жешарту и Емве. Команды специалистов из моногородов страны должны были пройти курс обучения на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте страны совместно с «Московской школой управления «Сколково» при финансовой поддержке Фонда развития моногородов. Воркутинцы вошли в последний из потоков обучения.

Акцент пятого модуля был сделан на создании условий для реализации новых комплексно-инвестиционных проектов развития моногородов. В рамках обучения команды ознакомились с мировым опытом развития малых территорий, прошли тренинг по принятию управленческих решений в условиях изменений и практикум по управлению бюджетом и инвестиционными проектами, созданию условий для предпринимательской активности.

– В своем проекте мы сделали упор на создание благоприятных условий для сокращения оттока населения и привлечения людей в Воркуту, – рассказал мэр города Игорь Гурьев. – В концепцию благоустройства городской среды была включена программа переселения жителей из неперспективных поселков и уплотнения поселка Воргашор. Первый этап этой программы в границах поселка Воргашор будет реализован уже в текущем году за счет республиканских средств. Также в итоговый проект вошли мероприятия по благоустройству улицы Ленина, городских парков и скверов, запланированные в рамках реализации федеральной программы на 2017 год.

В части социально-экономи-ческого развития муниципалитета представлены существующие на сегодняшний день перспективы для предпринимательской деятельности, в частности – открытие брикетного производства, строительство и ввод в эксплуатацию «Гидропоники», развитие оленеводства и расширение ассортимента оленеводческой продукции за счет модернизации оборудования, деятельность градообразующего предприятия в плане строительства новых шахт. Особое внимание в разработке проектной работы было уделено потенциальным инвесторам. В документе изложена полная информация о наличии свободных территорий, пустующих зданий, подключенных к коммуникациям, и так далее.

– Огромный плюс Воркуты – низкая стоимость земли, минус – сложности с логистикой. Сегодня в городе есть 22 инвестиционные площадки, и теперь наша задача сделать их экономически привлекательными для крупных компаний, инвесторов, – заключил Игорь Гурьев.

Лучшие проекты команд моногородов будут представлены зампреду правительства России Игорю Шувалову и дополнительно проанализированы профильными специалистами и потенциальными инвесторами. Если анализ покажет эффективность проекта, некоторые из его программ может профинансировать Фонд моногородов. Например, Воркута намерена в следующем году войти в программу фонда по ремонту дорожной сети.

Лина ПЕРОВА

Фото griphon.livejournal.com