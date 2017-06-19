Рядом с вертолетной площадкой построят часовню

Главный врач территoриального центра медицины катастроф Михаил Сурин передал главе Коми Сергею Гапликову обращение трудового коллектива учреждения с просьбой поддержать строительство вертолетной площадки рядом с больницей в ухтинском поселке Шудаяг, передает пресс-служба главы и правительства региона.

Встречу с главврачами медучреждений региона Сергей Гапликов провел в минувший четверг, в преддверии Дня медицинского работника, сразу после прямой линии президента страны Владимира Путина. Как рассказал Михаил Сурин, в территориальном центре медицины катастроф, который непосредственно занимается эвакуацией пациентов, понимают необходимость строительства площадки именно при больнице. Он подчеркнул, что аэропорт Ухты расположен в 25 километрах от больницы и в

40-минутной доступности, а это драгоценное время для транспортировки пациента.

– Кроме того, сегодня в республике нет ни одной вертолетной площадки при медицинской организации. Тем самым если мы ее там построим, то покажем населению, что мы готовы идти вперед и развиваться в плане повышения доступности медицины, – отметил Михаил Сурин.

Его мнение поддержала главный кардиолог минздрава Коми, заместитель главного врача Кардиологического диспансера Елена Петрова. Она привела в пример Москву, где пациентов с инсультами и инфарктами доставляют в больницы исключительно на вертолетах.

– Москва по показателям снижения смертности от болезней системы кровообращения занимает лидирующие позиции. Вертолетные площадки для эвакуации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужны, – резюмировала Елена Петрова.

Сергей Гапликов согласился с врачами, что главным аргументом строительства площадки при больнице должно быть увеличение количества спасенных жизней. Глава Коми добавил, что в ответ на обращение жителей Шудаяга высадить новый сосновый бор (взамен того участка, который будет вырублен под строительство площадки, а это не более 200 деревьев) откликнулись промышленники. АО «Монди СЛПК» выделит 500 саженцев сосны и ели для передачи жителям поселка.

Также Сергей Гапликов отметил, что считает возможным рассмотреть вопрос, чтобы из вырубленной сосны возвести на территории больницы часовню.

– Пусть часовня станет неким местом веры и примирения. Чтобы можно было зайти туда и помолиться, когда родственники ждут, пока идет операция, чтобы просто была возможность прийти поставить свечку. Думаю, что мы найдем возможности и также с помощью партнеров, спонсоров эту часовню построим, – сказал Сергей Гапликов.

Фото rkomi.ru