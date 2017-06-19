Дома для переселенцев в Ухте проверил главный федеральный инспектор

В минувшую пятницу по поручению полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова в Ухте с рабочим визитом побывал главный федеральный инспектор по Республике Коми Михаил Тырин. Он осмотрел многоквартирные дома, построенные в рамках I-IV этапов программы переселения из ветхого и аварийного жилья.

Как сообщила пресс-служба администрации города, вместе с мэром Магомедом Османовым и главой городского округа Григорием Коненковым Михаил Тырин посетил три объекта, на двух из которых строительные работы еще ведутся.

При осмотре многоквартирного дома №18 по улице Молодежной в микрорайоне Дальний федеральный инспектор обсудил с жильцами дома строительные недоделки, допущенные подрядчиками, и осмотрел квартиры для переселенцев изнутри. После осмотра квартир Магомед Османов доложил Михаилу Тырину о мерах по устранению ошибок строителей.

В строящемся жилом доме по улице Клубной в поселке Ветлосян строительные работы находятся на завершающей стадии, поэтому планировку готовых квартир Михаилу Тырину показали и здесь. Инспектор отметил, что температура воздуха внутри еще незаселенного дома выше, чем в Дальнем, – значительная толщина кирпичных стен минимизирует теплопотери.

На финальной стадии находится строительство многоквартирного дома по улице Печорской в микрорайоне УРМЗ. Теплые и просторные квартиры дома впечатлили Михаила Тырина, по его словам, объект на УРМЗ – лучший из тех, что ему приходилось видеть в поездках по региону.

По итогам увиденного Михаил Тырин дал руководству города ряд поручений. В частности, обратил внимание на благоустройство дворовой территории после завершения строительных работ.

– Конечно, программа переселения выполняется в Ухте не без недочетов. Надеюсь, что они будут устранены и все обязательства по программе город к 1 сентября выполнит, – заключил федеральный инспектор по итогам визита в Ухту.

Лина ПЕРОВА