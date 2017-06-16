Проект оформления набережной выберут сами сыктывкарцы

Власти столицы Коми поставили перед профильными учреждениями администрации задачу создать обновленную концепцию набережной Сысолы в районе Кировского парка с учетом мнения горожан. Об этом рассказал мэр Сыктывкара Валерий Козлов на прошедшем 15 июня брифинге.

Как пояснил градоначальник, существующий проект благоустройства Кировского парка и набережной реализовать сразу в таком объеме не удастся, но оставлять набережную в существующем ныне виде нельзя.

– Есть планы продлить берегоукрепительные сооружения в обе стороны реки. Эти планы поддерживает и глава республики. Но наша первоочередная задача – оформить набережную. Главный аргумент в пользу корректировки уже существующего проекта – с ним знакомы далеко не все горожане. Не факт, что он понравится многим. Мне, например, нравится парусник у «Детского мира», а вот многие критикуют эту идею. Поэтому мы хотим выработать такое решение обустройства набережной, которое было бы поддержано большинством сыктывкарцев, – поделился планами мэр.

В частности, по словам Валерия Козлова, в существующем проекте не были запланированы дорожки для велосипедистов и пешеходов. Но жизнь уже сама внесла коррективы: люди протоптали тропинки на прибрежных террасах и проложили велодорожки. По мнению градоначальника, раз это людям удобно, то, не мудрствуя лукаво, надо на этих самых местах обустроить дорожки.

Чтобы максимально учесть мнения горожан, планируется провести два конкурса. Первый – это конкурс творческих идей для всех желающих сыктывкарцев и даже жителей других муниципалитетов республики, второй – конкурс профессионалов по разработке архитектурной концепции набережной. На втором этапе маститые архитекторы и строители с учетом проектов, победивших в первом конкурсе, разработают свои окончательные варианты оформления набережной. На первом этапе конкурс предусмотрен для четырех возрастных групп: 5-10 лет (приз – велосипед); 11-18 лет (приз – планшет); 19-35 лет (приз – смартфон); 36 лет и старше (приз – телевизор).

Документы для участия в конкурсе необходимо представить не позднее 20 июля в управление культуры администрации Сыктывкара. Телефон для справок 294-234. Участники должны представить заявку и творческий проект в виде рисунка (формат не менее А4), скульптуры, изделия декоративно-прикладного творчества, эссе, рассказа с пояснительной запиской с описанием творческого проекта.

Четыре проекта из разных возрастных групп, отобранные конкурсной комиссией, будут представлены на обсуждение сыктывкарцам в соцсетях и на сайте городской администрации. Идеи, которые получат максимальную поддержку, будут реализованы.

В состав конкурсной комиссии войдет руководство города, начальники управления культуры и управления образования, главный архитектор города. Кроме того, планируется пригласить в нее заведующего городской пейзажной галереей Игоря Клюшина, директора школы искусств Валентину Братусь, председателя совета ветеранов города Владимира Пыстина.

Источники финансирования и сроки реализации проекта, по словам мэра, будут зависеть от нескольких факторов – экономической ситуации и возможности принять участие в каком-нибудь федеральном проекте по благоустройству городов. В любом случае понадобится помощь республики. Экономить на материалах городские власти не собираются: какие материалы предложит автор проекта-победителя, такие и будут закупаться.

– К осени надеемся получить проект с цифрами расходов и будем стремиться попасть в бюджеты всех уровней. Обманывать никого не хочу: многое будет определяться экономической ситуацией, но нужно сделать все от нас зависящее, чтобы в 2018 году эти работы завершить. Благоустройство занимает не так уж много времени, если капитальные работы уже проведены. Если в мае – начале июня 2018 года начнем, за сезон, думаю, сделаем. Мое мнение: лучше сделать один раз, но качественно, чем сэкономить на материалах и потом переделывать. Постараемся сделать хорошо, сделаем хорошо, – заверил градоначальник.

Ограждения, освещение, поручни, перила, прогулочные зоны, велодорожки – это безусловные атрибуты набережной. Еще одно обязательное условие, о котором сказал мэр, – доступность набережной для детских и инвалидных колясок. Для частного автотранспорта набережная будет огорожена, на ней планируется усилить патрулирование, а в пляжный сезон – организовать работу спасательных служб. Что касается верхней части Кировского парка, которую в минувшем году основательно привели в порядок, в этом году в рамках федерального проекта ее обустройство будет продолжено.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА