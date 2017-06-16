На прямой линии с народом

Владимир Путин встал на защиту дачников и обозначил позицию по Арктике

В четверг состоялась прямая линия президента России Владимира Путина. На вопросы жителей глава государства отвечал в пятнадцатый раз. Большая часть вопросов касалась социально-экономического положения страны и международной политики России. Жителям Коми не удалось задать свой вопрос президенту в прямом эфире, но в ходе общения прозвучали темы, которые касались и нашей северной республики.

Например, была поднята тема развития арктических территорий, в которую входит и Воркута. Прозвучал вопрос, почему власти начали проявлять интерес к региону, который был забыт больше 20 лет. По словам президента, раньше у страны просто не было возможности заниматься развитием Арктики. Но теперь это один из ключевых приоритетов.

– Арктика – важнейший регион, который будет обеспечивать будущее нашей России. Как когда-то Ломоносов сказал, что Сибирью будет Россия прирастать, теперь можно с уверенностью сказать, что мощь и возможности России будут прирастать Арктическим регионом, – подчеркнул Владимир Путин. – К 2050 году примерно 30 процентов всех углеводородов будут добываться в Арктике. Уже сейчас там осуществляются крупнейшие наши проекты. Если климат будет меняться и сохранится тенденция к глобальному потеплению, то период навигации в Арктической зоне будет увеличен, а это в свою очередь означает, что Северный морской путь будет использоваться гораздо интенсивнее, чем сейчас.

Еще один вопрос, актуальный для Коми, прозвучал от дачников, чьи построенные много лет назад дома на участках в дачных обществах находятся в 100 метрах от газопровода. Принятый в 2014 году закон увеличил охранную зону газопроводов до 150 метров, и люди начали получать решение суда о сносе домов за свой счет и без компенсации. Владельцы таких строений попросили у президента защиты. В Сыктывкаре в подобной ситуации оказались и члены дачных обществ Дырноса и Эжвы.

Президент четко обозначил по этой проблеме свою позицию:

– Это несправедливо, считаю, что этот закон надо изменить. Во всяком случае, людей, которые уже построились там, надо оставить в покое. Конечно, надо делать все для обеспечения безопасности людей, можно не разрешать строить новые здания в 150-метровой зоне, но тех, кто уже построил, нужно оставить в покое. Я сделаю все, чтобы это решение состоялось.

По итогам прямой линии президента глава Коми обсудил с главными врачами республики тему доступности здравоохранения и качества оказания медицинской помощи. Вспомнив историю Дарьи Стариковой из Апатитов, которая рассказала главе государства о состоянии здравоохранения в родном городе, Сергей Гапликов поинтересовался у участников встречи, как они оценивают состояние отрасли в регионе и есть ли проблемы с наличием медицинских специалистов.

Главный врач территориального центра медицины катастроф Михаил Сурин отметил, что наблюдается непростая ситуация с наличием узких специалистов, особенно в труднодоступных районах. Это приводит к тому, что большая часть медицинской помощи оказывается не на местах, а в многопрофильных стационарах, куда эвакуируют пациентов.

В 2016 году было выполнено 210 вылетов бортов санавиации, благодаря чему удалось спасти жизни более 200 пациентов. В 2017 году запланировано более 360 вылетов. Это удастся сделать благодаря приобретению нового вертолета, который будет базироваться в Ухтинском районе, где созданы все необходимые условия для оказания специализированной помощи высококлассными специалистами.

Заместитель главного врача кардиологического диспансера Елена Петрова обратила внимание на необходимость подготовки врачей общей практики:

– Нужно повышать квалификацию врачей первичного звена, и, наверное, это даже первейшая задача для обеспечения работы лечебных учреждений.

Глава Коми согласился с данными доводами, сказав, что правительство прилагает усилия, чтобы первичная помощь становилась высокопрофессиональной и доступной.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru