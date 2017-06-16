Субсидийные соглашения с центром

В 2017 году республике удалось добиться повышения уровня федерального софинансирования расходных обязательств

По поручению главы Коми Сергея Гапликова правительство региона активизировало взаимодействие с федеральными органами государственной власти по распределению субсидий из федерального бюджета. Результатом этой работы стало увеличение объема привлекаемых в республику федеральных средств и повышение уровня софинансирования расходных обязательств региона из федерального бюджета.

В настоящее время уровень федерального софинансирования расходных обязательств составляет 47 процентов, тогда как в 2016 году он не превышал 34,5 процента.

В 2017 году окончательное распределение субсидий из федерального бюджета завершено 1 февраля, все соглашения о предоставлении субсидий заключены до 1 марта. Республикой Коми заключено 37 соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета. Общий объем расходных обязательств, на софинансирование которых предоставлены субсидии, составляет три миллиарда рублей, в том числе: за счет средств субсидий из федерального бюджета – 1,4 млрд. рублей, средств республиканского бюджета – 1,6 млрд. рублей.

Как прокомментировали данную информацию в региональном минфине, увеличение доли софинансирования расходов из федерального бюджета по сравнению с предшествующими годами стало возможным благодаря более активной работе правительства Коми с федеральными органами исполнительной власти, курирующими соответствующие направления расходов.

Напомним, Сергей Гапликов во втором полугодии 2016 года перед правительством региона и персонально каждым министром поставил задачу своевременно и максимально эффективно отработать с федеральными структурами вопросы предоставления республике субсидий. Кроме того, со своей стороны глава Коми совместно с руководителями других регионов провел несколько встреч на уровне руководства администрации президента России и правительства страны, федеральных министерств с целью улучшения условий предоставления федерального софинансирования.

В итоге к 1 марта текущего года были заключены 37 соглашений между регионом и федеральным центром по всем направлениям субсидирования, на которые могла претендовать республика. При этом уровень софинансирования со стороны федерального бюджета по сравнению с предшествующим годом вырос в среднем до 47 процентов.

Результатом эффективного решения поставленной задачи, по мнению министерства финансов Коми, стало высвобождение части средств республиканского бюджета путем их замещения федеральной составляющей.

Роман СЕМЕНОВ