В Ухте пройдет фестиваль памяти Сергея Шеркунова
С 9 по 11 июня в Ухте состоится XVI республиканский фестиваль авторской песни. В этом году он будет проходить под знаком памяти Сергея Шеркунова, который много лет был его бессменным директором.
В первый день – 9 июня в конгресс-холле УГТУ состоится концерт гостей, 10-11 июля фестивальная программа продолжится на базе отдыха УГТУ «Крохаль». Здесь пройдет конкурс среди участников. Впервые в рамках фестиваля будет организован также конкурс среди поэтов, которых оценит профессиональное жюри. Победителей ждут дипломы, призы и возможность выступить на гала-концерте.
Гостями фестиваля станут известные авторы и исполнители: Андрей Широглазов, Александр Софронов, Галина Шапкина (Москва), Евгений Петушок (Котлас), Вячеслав Борукаев, Надежда Кожевникова (Воркута), Ринат Газизов (Сыктывкар). Жюри конкурса традиционно возглавит народный поэт Республики Коми Надежда Мирошниченко.
Марина ЩЕРБИНИНА
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