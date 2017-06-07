В Ухте пройдет фестиваль памяти Сергея Шеркунова

С 9 по 11 июня в Ухте состоится XVI республиканский фестиваль авторской песни. В этом году он будет проходить под знаком памяти Сергея Шеркунова, который много лет был его бессменным директором.

В первый день – 9 июня в конгресс-холле УГТУ состоится концерт гостей, 10-11 июля фестивальная программа продолжится на базе отдыха УГТУ «Крохаль». Здесь пройдет конкурс среди участников. Впервые в рамках фестиваля будет организован также конкурс среди поэтов, которых оценит профессиональное жюри. Победителей ждут дипломы, призы и возможность выступить на гала-концерте.

Гостями фестиваля станут известные авторы и исполнители: Андрей Широглазов, Александр Софронов, Галина Шапкина (Москва), Евгений Петушок (Котлас), Вячеслав Борукаев, Надежда Кожевникова (Воркута), Ринат Газизов (Сыктывкар). Жюри конкурса традиционно возглавит народный поэт Республики Коми Надежда Мирошниченко.

Марина ЩЕРБИНИНА