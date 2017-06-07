Уважаемые работники и ветераны социальной защиты населения Республики Коми!

Поздравляю с профессиональным праздником – Днем социального работника!

Вы всегда рядом с теми, кто больше всего нуждается в помощи и поддержке. Даря своим подопечным чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне, вы помогаете им понимать, что они не одиноки.

Вы вкладываете душу в свою работу, каждый день совершаете не одно доброе дело. Спасибо за безграничное терпение, милосердие и сострадание, за то, что чужую боль воспринимаете как свою и стараетесь помочь каждому.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемых сил и жизненной энергии, новых профессиональных успехов, личного счастья и благополучия. Пусть искренняя благодарность и уважение всегда будут заслуженной наградой за ваш самоотверженный труд!

Сергей Гапликов, Глава Республики Коми