Экологам вручили знаки отличия

Министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Николай Герасимов вручил правительственные награды людям, отвечающим в регионе за экологию и охрану окружающей среды. Церемония прошла в понедельник, во Всемирный день окружающей среды и День эколога, в большом зале администрации главы республики.

– Впервые мы так торжественно и празднично отмечаем День эколога, – открыл церемонию Николай Герасимов. – Этот праздник ворвался в нашу жизнь, как комета, 30 лет назад половина из нас даже не произносили этого слова, а сегодня экология – это практически элемент образа жизни, судьбы, системы координат, в которых живет вся экономика страны, каждый регион. Немыслимо вне этих координат делать какие-то экономические шаги, решать промышленные задачи, иметь какие-то амбиции. Сегодня экология вписана во все звенья промышленной и социальной политики, просто быта людей. Да, это еще молодая профессия, которой присущ юношеский максимализм, для нее характерны издержки роста, но она набирает силу, по сути определяя кодекс поведения каждого из нас в этом мире, где все настолько неравновесно и требует новых принципов и подходов ко всему, что окружает нас.

Директор Фонда содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга» Юрий Паутов (на фото слева), которому в этот день было присвоено звание «Почетный эколог Республики Коми», напомнил, что благодаря добровольной сертификации и работе фонда, в котором трудятся всего девять человек, сохранен и продолжает существовать «Модельный лес «Прилузье», разработан и внедрен в жизнь проект «Модельная река Мезень». «Серебряную тайгу» знают не только в Баренц-регионе, но и на уровне страны. Он также отметил, что многие проекты стали возможны благодаря сотрудничеству фонда с бизнесом – в частности с ООО «Лузалес» и АО «Монди СЛПК».

Аналогичная награда также была вручена ветерану государственной службы министерства природных ресурсов Татьяне Тюпенко, которую Николай Герасимов представил как разностороннего и творческого человека. Также министр вручил знаки отличия «Трудовая доблесть» и почетные грамоты минпрома целому ряду специалистов из различных ведомств.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА