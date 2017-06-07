К 2018 году в Коми планируется достичь бездефицитного бюджета

Такая задача поставлена главой Коми Сергеем Гапликовым перед правительством региона в рамках реализации мероприятий по оздоровлению государственных финансов и консолидации бюджетных средств. Итогом данной работы при сохранении устойчивой общеэкономической ситуации должно стать сокращение государственного долга республики и поэтапный переход к профицитному бюджету.

План мероприятий по консолидации бюджетных средств Республики Коми включает в себя перечень мер, направленных на увеличение доходной и оптимизацию расходной частей бюджета и предусматривающих достижение бездефицитного бюджета в 2018 и 2019 годах. В план также включены мероприятия, направленные на сокращение государственного долга республики, в том числе ограничение объема предоставления государственных гарантий и направление доходов, фактически полученных при исполнении республиканского бюджета сверх утвержденного законом о бюджете общего объема доходов (за исключением доходов, являющихся источниками формирования Дорожного фонда республики, и доходов от межбюджетных трансфертов из федерального бюджета Российской Федерации) на досрочное погашение государственного долга региона.

План мероприятий предусматривает сокращение расходной части бюджета в 2018 и 2019 годах на 3,4 млрд. рублей и 3,3 млрд. рублей соответственно и увеличение объема поступления налоговых и неналоговых доходов в 2018 и 2019 годах на 1,6 млрд. рублей и 2,6 млрд. рублей соответственно.

В 2018 году с учетом устойчивой общеэкономической ситуации прогнозируется достижение бездефицитного бюджета и сохранение объема государственного долга республики на уровне 2017 года с перспективой дальнейшего снижения в последующие периоды.

Роман СЕМЕНОВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА