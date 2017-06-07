Торговле указали на место

Ярмарка выходного дня останется на прежнем месте. Об этом заявил мэр Сыктывкара Валерий Козлов в ходе брифинга 6 июня.

В конце прошлого года минсельхоз республики вел переговоры с администрацией Сыктывкара по поводу возвращения ярмарки в центр города, так как приезжие предприниматели жаловались, что на месте старого рынка, куда перенесли ярмарку, торговля идет значительно хуже и люди не хотят туда ехать. Обсуждались два варианта: вернуть ярмарку под часы у городского бассейна либо перенести ее на автостоянку между ЦУМом и гостиницей «Авалон».

– Разговоров было много, но мы решили, что не будем никуда перемещать ярмарку, – ответил Валерий Козлов на вопрос корреспондента «Республики». – Автостоянка должна быть автостоянкой, детская площадка – площадкой, а торговля – торговлей. Мы с Натальей Хозяиновой (первый заместитель руководителя администрации) в субботу там были. Времени было 12 часов дня, а две трети предпринимателей уже продали свой товар и уехали. Мы считаем, что территория бывшего рынка вполне приспособлена для торговли. Надо просто самим предпринимателям и минсельхозу рекламировать эту ярмарку. По нашему мнению, помимо других причин, падение спроса, на которое жалуются предприниматели, связано еще и с нарастающей долей сетевых магазинов, которые забирают покупателей.

Галина ГАЕВА