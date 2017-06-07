Терем родом из Пажги

«Канадскую чашу» и «бриллиантовый угол» показали депутатам Госсовета Коми в селе Пажга Сыктывдинского района. В ходе рабочей поездки парламентарии оценили, как развивается и поддерживается малый бизнес в муниципалитете.

Явный плюс Пажги – ее близость к райцентру, да и до Сыктывкара недалеко. Расположение с экономической и социальной точки зрения выгодное – несложно добраться до различных учреждений в Выльгорте или столице Коми, туда же можно ездить на работу, если дома занятия не нашлось. Также сельский бизнес вблизи от города развивать проще и выгоднее. Поэтому Пажга по сельским меркам достаточно многолюдна – порядка 1300 жителей, и предприниматели здесь активные.

В первую очередь депутаты во главе со спикером парламента Надеждой Дорофеевой направились к лесопереработчикам в ООО «НордСтрой» и ООО «Норд Строй Инжиниринг», занимающимся изготовлением срубов различных строений – от домов и бань до церквей. Первое предприятие отделилось от второго: главный бухгалтер «Норд Строй Инжиниринга» Людмила Щепоткина сочла, что в Пажге хватит места еще одной домостроительной компании, и в 2015 году образовала «НордСтрой». И не потому, что само село вдруг кинулось активно застраиваться (новых домов здесь маловато), просто спрос был, срубы пажгинским умельцам заказывали и из разных районов Коми, и из-за пределов республики. Причем без всякой рекламы, клиенты приходили по рекомендации других. Людмила Щепоткина прошла бесплатное обучение в бизнес-инкубаторе, сейчас планирует принять участие в муниципальном конкурсе грантов, чтобы получить средства на закупку нужной техники, в дальнейших планах – приобретение пилорамы, чтобы полностью перейти на собственное изготовление стройматериалов.

В момент приезда парламентариев, сопровождаемых муниципальными чиновниками, на площадке «НордСтроя» делали сруб бани и двухэтажного дома. Будущая баня выглядела вполне стандартно, а вот «теремок», два этажа которого стояли по отдельности, отличался от стандартного русского сруба «в чашу» – затесы на бревнах были сделаны несколько иначе. Как пояснил руководитель производства Сергей Щепоткин, это канадская технология, вместо одного верхнего затеса делается два, «чаша» становится конусообразной, и при усадке дома бревна ложатся плотнее, не образуя зазоров, как случается с традиционной русской рубкой. Соответственно, дом теплее. А стандартную рубку здесь используют для нежилых помещений, бань например.

Строящийся двухэтажный дом ждут в Подмосковье, строение общей площадью 60 метров с лишним обошлось клиенту в 550 тысяч рублей без учета доставки и последующей сборки.

В «Норд Строй Инжиниринге» подобный сруб стоил уже дороже, как оказалось, в первую очередь из-за толщины бревен. Глядя на внушительных размеров сосновые стволы, Надежда Дорофеева ахала, не веря, что их диаметр «всего-то около полуметра».

– Это что, делали мы дом, где бревна были семьдесят сантиметров в диаметре, – позже обмолвился в разговоре с журналистами руководитель предприятия Виктор Забоев.

После настойчивых расспросов, для кого был построен такой дом, он признался, что сделали его для олигарха Алишера Усманова и стоит теперь деревянный терем родом из Пажги в районе Сочи.

Домостроительным бизнесом Виктор Забоев начал заниматься в 2006 году, дела быстро пошли успешно, заказчики появились во многих регионах, были и большие проекты, например, по подготовке строений для Универсиады в Казани. Потом в связи с кризисом случился спад, практически два года заказов не было, сейчас ситуация заметно лучше. В данный момент среди прочих заказов на площадке предприятия делают сруб храма в память о погибших горняках, который отправят в Воркуту, также здесь изготовят часовню для самой Пажги. В рамках проекта «Народный бюджет» работники предприятия сделают детскую площадку для родного села.

Нетрадиционные для здешних мест технологии домостроения предприятие Виктора Забоева применяет активно, в ходу и вышеописанная канадская, и норвежская, а также «бриллиантовый угол». Это тоже канадская разработка, когда затесы делаются не только на верхней части бревна, но и на нижней. Процесс это трудоемкий, но соединение получается надежное, плотное и очень красивое. Заказывают такое редко, во-первых, потому что дороже выходит, во-вторых, годится такая методика только для бревен внушительного диаметра.

Древесину пажгинские плотники предпочитают использовать архангельскую, говорят, в соседнем регионе легче, чем у местных лесозаготовителей, найти деревья достаточно длинные и при этом с малой разбежностью ствола – когда диаметр бревна практически не уменьшается от комля к вершине.

После общения с лесопереработчиками депутаты заглянули в сельхозпредприятие «Пажга», образованное 14 лет назад на базе кооператива «Югор» (еще раньше это был совхоз «Пажгинский»). Занимаются здесь мясным и молочным животноводством, сейчас в хозяйстве 380 голов скота, ежедневное производство молока – 2,4 тонны.

Директор предприятия Михаил Пыряев показал гостям пункт убоя скота, открытый в декабре в помещении, которое раньше было телятником, рассказал о дальнейших планах модернизации производства. В частности, в этом году здесь хотят открыть модульный цех по переработке молока, где будут производить в том числе и различные сыры. Сейчас главная мечта Михаила Пыряева – возродить производство и там, где раньше были отделения совхоза «Пажгинский», – в Гарье и Лэзыме. Причем в Гарье эти планы уже имеют реальную основу для реализации: предприятие выиграло конкурс минсельхоза республики и теперь имеет право на получение субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, приобретение машин и оборудования. Благодаря этому можно будет реализовать инвестпроект на 53,3 миллиона рублей по реконструкции коровника в Гарье.

В финале поездки депутаты посетили известное в Сыктывдинском районе и Сыктывкаре хозяйство Светланы Батареевой, специализирующееся на производстве мяса и мясной продукции.

По итогам поездки Надежда Дорофеева заявила, что убедилась в том, что в Сыктывдинском районе подход к развитию и поддержке малого и среднего бизнеса – самый серьезный. И местные власти в нем заинтересованы, и предприниматели активны и понимают свою миссию. И, что самое главное, власть и бизнес здесь говорят на одном языке – понимают друг друга и действуют максимально прозрачно.

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы Госсовета РК