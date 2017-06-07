Управляющие компании обязали предъявлять фотографии

В администрации столицы решили вернуться к практике фотоотчетов по содержанию дворов и контейнерных площадок управляющими компаниями. Как пояснил в ходе общегородской планерки мэр города Валерий Козлов, вопросы уборки дворов и улиц, контейнерных площадок и несанкционированных свалок стоят по-прежнему остро.

Градоначальник напомнил, что в срок до 15 июня в Сыктывкаре должны быть приведены в порядок и заасфальтированы все перекопанные за зиму участки улиц. Этот срок был установлен сразу после того, как стаял снег, однако пока не все компании успели устранить свои недоделки. На следующей планерке в администрации города мэр ждет публичных отчетов с фотографиями.

– Понятно, что был дождливый период и другие объективные причины, но скоро День города, и прошу работу активизировать, – обратился мэр к ответственным за восстановление дорожного полотна.

Представлять фотоотчеты о проделанной работе и объясняться за недоработки будут также управляющие компании. На этот раз результаты мониторинга содержания контейнерных площадок, проведенного специалистами управления ЖКХ, представил начальник управления Александр Гонтарь. Результаты мониторинга показали, что многие контейнерные площадки содержатся ненадлежащим образом: грязно вокруг контейнеров, рядом с площадками лежит крупногабаритный и строительный мусор.

В числе «штрафников» – компании «Жилсервис», «РЭКОН», «Город», «Северное тепло», «Спецмонтажсервис», «УК КРиУЖФ». Объясняя причины беспорядка, некоторые руководители компаний сетовали на то, что рядом с площадками находятся дома частного сектора, хозяева которых, не имея договора на вывоз отходов, вываливают свой мусор в контейнеры многоэтажных домов.

– Мы уже говорили о том, что с частным сектором нам сейчас активно помогает работать управление внутренних дел. Давайте усиливать работу с населением, но таких фотографий быть не должно, – подытожил мэр.

Галина ГАЕВА