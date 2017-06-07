Спор об участке земли в Орбите решит суд

Администрация столицы Коми обратилась в Арбитражный суд с требованием расторгнуть договор аренды земельного участка в микрорайоне Орбита с компанией «Ассорти плюс». Об этом журналистам сообщил мэр Сыктывкара Валерий Козлов на брифинге, прошедшем 6 июня.

Напомним, против строительства автостоянки на площадке возле магазинов «Магнит» и «Пятерочка» на пересечении улиц Петрозаводской и Тентюковской выступила общественность микрорайона. Люди обратились в администрацию города с письмом, в котором настаивали на том, что автостоянка там никому не нужна, а вот разбить на этом участке сквер было бы просто необходимо, так как в Орбите нет ни одного места для отдыха. По результатам встречи руководства города с народом было решено расторгнуть договор с компанией-арендатором, после чего городские власти 5 мая направили в компанию соответствующее письмо.

После расторжения договора земля должна была вернуться в собственность муниципалитета, а далее планировалось перевести этот участок в статус земли скверов и парков. Однако, несмотря на полученное письмо, в минувшую пятницу компания «Ассорти плюс» возобновила работы на спорном участке земли. Члены инициативной группы «Орбита против строительства» вновь забили тревогу, опасаясь, что автостоянку построят до передачи дела в суд. По словам Валерия Козлова, он лично побывал на месте строительства, там действительно работали два человека.

Как рассказал градоначальник, ответное письмо из компании пришло 2 июня, практически в последний день данного на ответ срока. В письме ООО «Ассорти плюс» предлагает администрации муниципалитета рассмотреть понесенные компанией убытки и вновь вернуться к переговорам 26 июня по причине отпуска руководства компании.

По мнению Валерия Козлова, это попытка затянуть ситуацию. По формальным признакам ответ получен, но руководство города расценивает его как отрицательный.

– Мы, конечно, продолжим переговоры хоть 26 июня, хоть раньше или позже, но публично взятые на себя обязательства мы исполнили. Мы подали заявление в Арбитражный суд с просьбой расторгнуть договор от 13 мая 2015 года об аренде земельного участка, заключенный между администрацией муниципального образования и ООО «Ассорти плюс», и обязать компанию в месячный срок со дня вступления в силу решения суда освободить земельный участок. До окончания рассмотрения дела в суде мы просим суд запретить ООО «Ассорти плюс» ведение строительных работ и запретить Управлению Федеральной службы госрегистрации и кадастровой картографии совершать любые регистрационные действия по спорному объекту. Вчера компании «Ассорти плюс» мы направили копию искового заявления. Юристы наши готовятся, и мы будем пытаться в рамках закона разрешить эту ситуацию с учетом интересов людей, – рассказал мэр.

Кроме того, если суд примет их сторону, администрация готова в рамках договора и действующего законодательства рассмотреть финансовые претензии компании. Что касается законности расторжения договора с компанией раньше срока, Валерий Козлов заверил, что в соответствии с условиями договора арендодатель имеет право досрочно его расторгнуть для использования этого участка для благоустройства города.

Галина ГАЕВА