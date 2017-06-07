Дачников спасет новая ветка газопровода

В Госсовете Коми депутаты, сыктывкарские дачники и газовики в очередной раз обсудили дилемму, разрешить которую не могут уже несколько лет, – с постройками на участках, которые стоят недопустимо близко к магистральному газопроводу. Газовики в соответствии с требованиями безопасности обязаны добиться сноса этих домов, бань и сараев, а дачники пытаются сохранить свое имущество.

На рабочую встречу представители обеих сторон конфликта начали подходить загодя и общались вполне мирно. Начальник Микуньского линейно-производственного управления магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Ухта» Дмитрий Перегудов в красках живописал пожилому дачнику, что произойдет с его домиком, если вдруг на газопроводе случится взрыв. Беда не только в том, что от строения, стоящего на расстоянии менее ста пятидесяти метров от трубы, мало что останется: обломки досок, кирпичи, гвозди, стекла разлетятся далеко по округе и могут кого-то ранить или убить. Тем временем в коридоре член садоводческого товарищества «Коммунальник-1» Владимир Соколов, общаясь с журналистами, эмоционально жестикулировал папкой с документами, доказывая, что правда на стороне дачников, даже если они пока все суды проигрывали.

– Уже прошли заседания городского и Верховного судов, мы признаны самовольными застройщиками, хотя имеем все документы. Нарушены все законы, и полная подтасовка фактов. Придумали зону в 150 метров – минимальное расстояние до строений при строительстве и проектировании сооружений, но она к нам никакого отношения не имеет. Газопровод сделали в 1971 году, мы дачи построили в 1975 году, а эти СНиПы ввели в 1985 году, они не имеют обратной силы, – доказывал дачник. – Будем обращаться судебным порядком вверх, в правозащитные организации, к президенту.

На вопрос журналиста «Республики», почему он не обратился в вышестоящие инстанции раньше, ведь газовики предъявляют иски дачникам почти двадцать лет, Владимир Соколов ответил:

– А иск мне принесли только после Нового года, до этого суды шли в других обществах, а мы про это и не знали.

Так как эта история давно гремит в СМИ, да и дачное сарафанное радио должно было донести информацию, Владимир Соколов мог лукавить. Скорее всего, в «Коммунальнике-1» надеялись, что их общества эта тема не коснется и, пока поочередно подаются иски к дачникам «Нептуна», «Нивы», «Строителя», «Ёлочки» и «Энергетика», проблема как-нибудь рассосется, ведь газопровод старый, а новый должен пройти в другом месте.

Открывая встречу, депутат Госсовета Коми Василий Смалий напомнил, что еще в 2010 году парламентарии региона направили в «Газпром» обращение об ускорении строительства обводного газопровода в рамках реконструкции Сыктывкарского промузла: как только новая нитка появится, вопрос о сносе строений в опасной зоне отпал бы сам собой.

– Однако следует признать, что за прошедший период в конфликте между дачниками и газовиками мало что изменилось. С одной стороны – граждане, чья собственность попала в защищаемую зону, с другой – предприятие, которое обязано неукоснительно соблюдать требования законодательства, направленные на обеспечение безопасности этих же граждан, – кратко описал дилемму Василий Смалий.

В первую очередь слово дали дачникам. Представители «Коммунальника-1» Валентин Канов, Александр Биченов и Владимир Соколов говорили о том же, о чем их товарищи по несчастью из других садоводческих обществ, получившие иски в предыдущие годы и уже прошедшие череду подобных встреч. Во-первых, когда им давали участки, заверили, что строиться можно, и все правовые документы потом оформили. К тому же часть обитателей «Коммунальника-1» прописаны в своих домах, а значит, постройки законны. Иначе бы просто никто не разрешил в них регистрироваться. Во-вторых, когда они строились, минимальное расстояние до трубы по санитарным нормам и правилам составляло только 100 метров, и дачники не виноваты, что в 80-х годах СНиПы изменились, – закон обратной силы не имеет. В-третьих, если домики стоят не на месте, людям должны обеспечить их перенос на новые участки или выплатить компенсацию, размер которой определит независимый эксперт.

Оппонирующая сторона доказывала, что на самом деле участки, попадающие в ту самую 150-метровую зону, были выданы не под застройку, а только под посадки.

– В разрешении на использование земельных участков, которое сегодня цитировал один из представителей садоводческого товарищества, четко указано: «право ведения сельскохозяйственной деятельности», а это означает, что сеять можно, а строить нельзя. Каждый должен понимать, что, находясь в зоне минимальных расстояний, все, что построено, при взрыве превратится в поражающий элемент, – пояснил Дмитрий Перегудов.

Эту же информацию подтвердил директор МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» администрации Сыктывкара Юрий Фроленко.

Заместитель начальника производственного отдела по эксплуатации магистрального газопровода «Газпром трансгаз Ухта» Григорий Брезгин в свою очередь сообщил, что заявлять, что до изменения СНиПов зона минимальных расстояний, в которой не должно быть никаких построек вообще, для таких газопроводов составляла 100 метров, ошибочно. Да, СНиПы менялись, но для сооружений диаметром в 530 миллиметров зона минимальных расстояний еще в 1962 году была 150 метров, такой она осталась и в 1985, такой является и сейчас. Просто кто-то не очень внимательно читает СНиПы.

Что может случиться при аварии на газопроводе с дачными домиками, банями и прочими строениями, наглядно продемонстрировал заместитель генерального директора по экономике и финансам «Газпром трансгаз Ухта» Максим Зорин, показавший фото с мест таких ЧП.

Он сообщил, что газовики подали 321 иск о сносе построек, расположенных на территории дырносских дач. Пока решений в пользу дачников не было – все суды единодушно решают, что правы хозяева газопровода. В этом году планировалось подать еще 30 исков, но в связи с накалившейся социальной ситуацией компания решила с этим повременить. При этом восемь незаконных строений находятся не просто в зоне минимального расстояния, а в охранной зоне – ближе чем в 25 метрах от газопровода, где не то что строить, землю копать нельзя.

Решить проблему могло бы строительство обводной газовой магистрали. Но с этим все тоже непросто. В 2006 году построили 5,6 километра, потом дело начало стопориться, поскольку пришлось менять проектную документацию из-за необходимости выноса трассы из заказника «Белый». Госэкспертиза одобрила новый проект в конце 2014 года. Но тут по разным причинам ПАО «Газпром» не смогло финансировать продолжение проекта. В частности, вопрос в том, что по новому проекту обводной газопровод должен пройти по землям, находящимся в федеральной собственности (и миновать их никак не получается), а получить согласие федерального органа власти – дело долгое и хлопотное. Наконец, в 2016 году нужные документы оформили, и ООО «Газпром инвест» сообщило, что проект строительства будет возобновлен, сроки работ – 2017-2021 годы. В марте этого года глава Коми Сергей Гапликов направил председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру обращение с просьбой рассмотреть вопрос об ускорении введения объекта в строй, этот вопрос планируется рассмотреть на совете директоров и по возможности откорректировать инвестпрограмму.

Но пока нового газопровода нет, все постройки в зоне поражения – вне закона. И никакими «мораторием на снос», «временным прекращением судебного преследования» вопрос не решить.

На прошедшей в марте пресс-конференции гендиректор «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский объяснил, что возглавляемое им предприятие, если не будет добиваться сноса дач, фактически само станет нарушителем закона. Если случится авария и из-за разрушения какого-либо строения кто-то пострадает, руководство компании пойдет под суд и, скорее всего, получит реальный срок за то, что не добилось обеспечения безопасности населения.

То, что пока в реальности дачи не сносятся, – это компромисс, весьма сомнительный с точки зрения закона. И все, что могут делать газовики, – стараться не допустить аварии. Например, по словам Максима Зорина, в разгар дачного сезона снижается давление в газопроводе (благо и расход газа в этот период ниже).

Заместитель председателя правительства – министр промышленности Коми Николай Герасимов высказал мнение, что необходимо форсировать строительство обводного газопровода, но самое правильное в данной ситуации – изыскать средства и переселить людей, которые не виноваты, что дачные участки им достались в столь неудачном месте. Дачники эту идею поддержали, как и часть парламентариев. Депутат Нина Нестерова сочла, что хотя бы судебные издержки газовики должны взять на себя (обычно оплачивать труд юристов должна проигравшая сторона), и штрафы за неисполнение предписаний по сносу строений дачникам тоже не должны выставлять.

Представители газовой компании отметили, что вопросы нужно адресовать и тем, кто на эти дома оформлял кадастровые паспорта и разрешал там прописку, но развития эта тема так и не получила.

Завершая общение, Василий Смалий заявил, что главной задачей, пока строится обводная нитка газопровода, является сведение к минимуму неудобства людей и снижение их финансовых расходов, возникающих из-за исков.

Как позже сообщил представителям СМИ Дмитрий Перегудов, особых споров у газовиков с большей частью дачников сейчас нет:

– С пятью дачными товариществами работа уже проведена. Те садоводческие товарищества, с которыми мы наладили взаимодействие, сейчас уже сами оказывают помощь в охране магистрального газопровода. Извещают о несанкционированных переездах, земляных работах. Осталось только наладить взаимодействие с «Коммунальником-1».

Анна ПОТЕХИНА

Фото пресс-службы Госсовета РК и Дмитрия НАПАЛКОВА