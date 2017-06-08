Интернет, не отходя от кассы: бизнес погрузился в онлайн расчеты

Бизнес Коми ускорил темпы перехода на кассовую реформу. Торговые компании региона стали в 2 раза активнее переводить свои кассы на онлайн-режим. За последнюю неделю специалисты «МегаФона» зафиксировали рекордный рост подключений интернета для контрольно-кассовой техники.

Согласно изменениям законодательства, с 1 июля 2017 года розничные компании, которые используют кассы (за исключением тех, что работают в труднодоступной местности) должны передавать в налоговую данные о совершаемых операциях онлайн через аккредитованных операторов фискальных данных.

По информации ФНС, в Республике Коми по новому порядку зарегистрировано уже более 12 тысяч касс, что составляет 30% от общего числа в регионе. Ежедневно в налоговую поступают примерно 200 заявлений о регистрации. В общероссийских масштабах на новый механизм также переведены треть всех кассовых аппаратов страны.

«Чтобы обеспечить работу онлайн-касс, каждая точка продаж должна быть оснащена надежным интернетом. Благодаря широкому покрытию сети и качеству связи «МегаФона» передать шифрованную информацию с касс возможно практически в любой точке России. Для удобства наших клиентов мы разработали комплексное решение, позволяющее онлайн отправлять данные о расчетах с покупателями. Нужно лишь зайти на наш сайт и оставить заявку на подключение», — рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.

Решение «МегаФона» позволяет в режиме реального времени отправлять в ФНС электронные чеки с касс и терминалов оплат. В личном кабинете услуги можно просматривать данные о всех операциях, дистанционно отслеживать сведения о выручке. Базовая стоимость сервиса составляет 3 000 рублей за 13 месяцев, в зависимости от количества подключенных касс и дополнительных услуг.

Специальный тариф для касс — «Мобильный интернет для контрольно-кассовой техники» включает неограниченный объем передачи электронных чеков. Ежемесячная абонентская плата для предприятий Республики Коми составляет всего 100 рублей. Ознакомиться с услугой и ценами, отправить заявку на подключение можно на сайте.

МегаФон_Пресс-служба