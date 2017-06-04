Правительство Коми поддержало предложение о создании научного стационара на территории Воркуты

Предложение об открытии объединенного научного стационара в Воркуте – представительства создаваемого Федерального исследовательского центра Коми научного центра УрО РАН и вузов региона единогласно поддержали на заседании Научно-консультативного совета при главе региона.



За открытие стационара проголосовали ученые всех институтов Коми научного центра, представители высших учебных заведений. Проект поддержан и администрацией Воркуты.

О предложении создания научного стационара доложил Иван Чадин заместитель директора по научной работе Института биологии Коми НЦ УрО РАН. Как он отметил, основной задачей, решаемой за счет создания такого стационара, является повышение качества жизни населения промышленных городов Российской Арктики, профилактика здоровья здорового населения Арктики.

Докладчик также подчеркнул, что ученые уже на протяжении десятков лет проводят экспедиционные исследования на территории заполярного города.

— Создание стационара позволит объединить научный потенциал республики – Коми научного центра, вузов и средних профессиональных организаций – реализующих научные исследования на территории Воркуты. Помимо исследовательского значения, стационар может позволить заявиться муниципалитету как территории опережающего социально-экономического развития. Этот момент также требует детальной проработки, — подчеркнула заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова.

*** Актуальность создания стационара с позиций Института биологии Коми НЦ УрО РАН:

— исследование экосистем, расположенных на территории МО ГО «Воркута», позволит решить ряд фундаментальных научных проблем, связанных с выявлением закономерностей и механизмов функционирования природных и антропогенно преобразованных наземных и водных экосистем в восточно-европейском секторе Арктики;

— позволит расширить международное научное сотрудничество ИБ Коми НЦ УрО РАН;

— соответствует продекларированным интересам государства по развитию российской Арктики;

— позволит расширить возможности выполнения прикладных научно-исследовательских работ по заказу промышленных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Воркуты и прилегающего сектора сухопутной зоны российской Арктики.